El Frente Frío 18 mantiene nubosidad y probabilidad de lloviznas aisladas, con un amanecer de 14 grados y vientos moderados en la capital sonorense.

Hermosillo amanecerá este jueves 4 de diciembre con cielo medio nublado y una temperatura mínima cercana a los 14 grados, de acuerdo con reportes emitidos al cierre del miércoles.

Protección Civil Sonora informó que el Frente Frío Número 18 comenzó a recorrer el estado durante la tarde previa, generando nubosidad alta y media en municipios del norte y noreste, mientras que su masa de aire frío mantendrá un ambiente más fresco en gran parte de Sonora durante la madrugada.

En la capital sonorense, MeteoAlert anticipó la posibilidad de lloviznas ocasionales durante la mañana, con una probabilidad de lluvia del 30 por ciento y vientos que podrían oscilar entre 15 y 35 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá medio nublado conforme avance el día.

Información emitida por MeteoAlert a través de su Grupo de WhatsApp.

Por la tarde, se prevé un ascenso moderado de la temperatura hacia los 23 grados, con menor probabilidad de lluvia y vientos que irán de 5 a 15 kilómetros por hora. Para la noche, el ambiente se mantendrá fresco, con 17 grados estimados, cielo medio nublado y una probabilidad de lluvia nuevamente del 30 por ciento.

En otras zonas del estado, la autoridad de Protección Civil advirtió que el sistema frontal generará desde lloviznas ligeras hasta precipitaciones moderadas en municipios del sur y oriente, además de posibles heladas y rachas de viento que podrían superar los 65 kilómetros por hora.