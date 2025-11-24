El Sindicato Único de Bomberos de Hermosillo trabaja en una iniciativa para reconocer enfermedades profesionales y reducir años de servicio para jubilación.

El Sindicato Único de Bomberos de Hermosillo informó que avanza la preparación de una iniciativa legislativa para mejorar condiciones laborales del personal operativo, particularmente en materia de enfermedades profesionales y jubilación anticipada.

La propuesta es impulsada por la diputada Rosangela Amairany Peña Escalante, quien colabora con el Departamento de Bomberos en el diseño de la normativa, aclaró Jesús Fierro, secretario general del sindicato.

"Ya nos ha estado apoyando en ese tema. Ahorita ellos están generando lo que es la iniciativa" , mencionó al explicar que dentro de dos semanas el borrador quedará listo para un análisis.

De esta manera, el sindicato revisará con detenimiento la propuesta antes de presentarla formalmente al Congreso de Sonora, con el objetivo de asegurar que responda a las necesidades reales del personal operativo.

El primer punto será incorporar el reconocimiento formal de un catálogo de enfermedades específicas del gremio de bomberos que actualmente no están contempladas en su totalidad.

El segundo elemento a considerar en la propuesta es reducir el tiempo de servicio para acceder a la jubilación, que en el régimen actual existe hasta 35 años de labor.