El alcalde Antonio Astiazarán anunció que en octubre se lanzará una convocatoria para que artistas de Hermosillo diseñen un mural en el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad.

El alcalde Antonio Astiazarán informó que en octubre se lanzará una convocatoria dirigida a artistas locales para diseñar un mural en el paso a desnivel que se construye en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad.

Durante un recorrido por la obra, el edil explicó que el proyecto incluirá la participación de creadores hermosillenses para pintar la parte inferior del paso.

"La idea es invitar a los artistas locales a que nos acompañen a hacer el diseño de la pintura de la tabla de estanque", señaló.

Astiazarán también abordó el tema del consumo de agua en la construcción. Indicó que actualmente la obra utiliza alrededor de 400 litros diarios, “lo que equivale a dos tambos de 200, cuando deberíamos de consumir 200”, expresó.

Añadió que este gasto adicional impacta en las necesidades del recurso y que se trabaja de manera coordinada con constructoras y autoridades para hacer más eficiente el uso del agua y de la energía eléctrica.

El alcalde reiteró que, pese a los retos técnicos y de inversión, la modernización del crucero vial no reducirá la seguridad ni la funcionalidad de la zona.