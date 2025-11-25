El gobernador de Sonora se sumó al “Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres”, encabezado por la presidenta.

En el marco del día Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los 32 gobernadores, gobernadoras y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México firmaron este lunes el “Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, y y Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Durante la mañanera del 25 de noviembre, las y los mandatarios se enlazaron en vivo para demostrar su respaldo durante el enlace, entre ellos estuvo presente el gobernador sonorense, Alfonso Durazo, quien aseguró en su breve participación que Sonora se adhiere “sin regateos” a las acciones para combatir la violencia contra las mujeres.

“Desde Sonora nos sumamos con decisión a las acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Participamos en la mañanera de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, para reiterar nuestro respaldo al Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres”, escribió en X en apoyo a la iniciativa. "Mi compromiso y el de mi gobierno es luchar y erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres."

El mandatario destacó que el acuerdo incluye medidas claves como garantizar que ninguna denuncia por violencia, acoso o abuso sexual sea desechada, además de crear senderos seguros y realizar actividades mensuales en escuelas para promover el respeto y la igualdad.

Uno de los puntos fundamentales, dijo, es acompañar la homologación del tipo penal de abuso sexual. Esto, Citlalli Hernández explicó durante el evento que contempla que el Artículo 260 defina el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, como tocamientos, caricias, roces o exhibiciones; las sanciones van de tres a siete años de prisión, además de una multa de 200 a 500 UMA. También se impondrá la obligación de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género o realizar servicio comunitario orientado al cambio cultural.

Los 10 compromisos firmados incluyen:

Difundir permanentemente la campaña por la igualdad y contra las violencias. Acompañar la homologación del tipo penal de abuso sexual. Garantizar que ninguna denuncia sea desestimada (con el número 079 opción 1 para seguimiento). Instalar una mesa con instancias de movilidad para atender violencias en el transporte público. Homologar leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, vicaria o con ácido. Crear senderos seguros en espacios públicos de mayor riesgo. Realizar actividades mensuales en escuelas para fomentar la igualdad. Capacitar y certificar a servidores públicos en perspectiva de género. Establecer una mesa permanente entre secretarías, fiscalías y Poder Judicial para fortalecer protocolos. Acompañar a víctimas indirectas de feminicidio con acciones integrales.