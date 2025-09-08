Algunas de las acciones de rehabilitación que se realizaron en ese espacio fue la construcción del marco estructural de acero, drenaje pluvial y piso de concreto.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, hizo entrega de la rehabilitación del Centro Divino Salvador, obra ganadora del Presupuesto CRECES en la colonia Ley 57, y con la cual se continuará fortaleciendo el desarrollo de su comunidad.

Astiazarán Gutiérrez junto a César Rascón Muñoz, coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), entregaron mejoras a este espacio.

Algunas de las acciones de rehabilitación que se realizaron en ese espacio fue la construcción del marco estructural de acero, drenaje pluvial y piso de concreto.

“Es muy bonito ver casos como los de ustedes quienes como comunidad se organizan, proponen una obra que consideran importante y votan. Todo espacio público es importante pero también es importante espacios que como estos sean dignos para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan venir a formarse en valores” , dijo el alcalde.

“Muchas gracias presidente por la obra tan necesaria que teníamos en el centro. Muy agradecida, quiero pensar que esta comunidad también lo está porque fue por ellos que se hizo posible” , expresó por su parte Silvia Romero quien formó parte de este logro ciudadano.

En la tercera edición de este programa el proyecto ganador obtuvo 317 votos y contó con una inversión de 428 mil pesos.