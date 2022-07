Alcalde entrega luminarias solares a fraccionamiento Paseo del Pedregal

HERMOSILLO, SON.- Las familias de Paseo del Pedregal son las primeras en contar con iluminación pública generada con el sol, expresó el presidente Hermosillo Antonio Astiazarán al atestiguar la instalación de 36 luminarias led de 150 watts, por parte de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC).

Acompañado por Carla Neudert Córdova, directora de AMECC, el Presidente Municipal sostuvo un acercamiento con las familias del fraccionamiento sección Paseo Turmalinas que vieron materializada su petición de alumbrado tras 12 años de espera.

“El Gobierno Municipal invierte en cosas tan importantes como el alumbrado público, por eso me da mucho gusto que ustedes aquí sean los primeros en tener iluminación con paneles solares, ustedes ya no van a depender del cableado porque no les va afectar, la iluminación será permanente y se generará con el sol”