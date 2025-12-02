El alcalde Antonio Astiazarán asistió a la primera reunión de The Heritage Foundation para promover a Hermosillo como polo de innovación y destino competitivo internacional.

Para posicionar a Hermosillo como un polo de innovación y un destino competitivo a nivel internacional, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez participó en la primera reunión de The Heritage Foundation en Washington D.C., foro que congrega a líderes de diversos sectores con la finalidad de intercambiar estrategias y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Antonio Astiazarán en The Heritage Foundation

El presidente Municipal asistió a esta institución por invitación directa y arrancó así una gira de trabajo de tres días, acompañado de otros alcaldes, legisladores y funcionarios del Gobierno Federal de Estados Unidos. La agenda incluye temas de cooperación y fortalecimiento del desarrollo urbano en las ciudades representadas.

"Venimos aquí a una gira de trabajo de tres días, en donde vamos a tener varias reuniones de trabajo muy importantes. Hoy estamos aquí en The Heritage Foundation, es la primera de varias reuniones que tendremos con legisladores, servidores públicos del Gobierno Federal de los Estados Unidos para ver cómo fortalecer las relaciones México y Estados Unidos pero muy en especial nuestro estado de Sonora y nuestra capital" , señaló Astiazarán.

Proyectos y cooperación para Hermosillo

De acuerdo con el Gobierno Municipal, este tipo de acercamientos se traducirá en proyectos concretos para Hermosillo, tanto en materia de gestión pública como en la promoción de inversiones, además de fortalecer la relación con organismos y gobiernos que permitan avanzar hacia objetivos compartidos.