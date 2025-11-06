A través de una publicación en redes sociales, el presidente municipal expresó sus condolencias a los familiares

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, lamentó el fallecimiento de Marco Segundo Reyes, adulto mayor que resultó gravemente lesionado tras el incendio de una tienda Waldos en el centro de la ciudad de Hermosillo.

“Toda mi solidaridad y profundo respeto a la familia de Don Marco, quien falleció hace unos momentos al no superar las heridas tras la explosión del pasado sábado en la tienda Waldo’s del centro de la ciudad” , manifestó Astiazarán Gutiérrez.

“A sus familiares y amigos, un abrazo fraterno, no están solos, los acompañamos en su dolor. Descanse en paz” , expresó.

Marco fue uno de los tantos lesionados que dejó el incendio de la tienda Waldos el pasado sábado 1 de noviembre.

El adulto mayor se encontraba internado en la Clínica del Noroeste, en un estado de salud crítico, a causa de las quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.