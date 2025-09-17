En su mensaje, aseguró que Hermosillo ha consolidado avances significativos en materia de seguridad, empleo, obra pública y finanzas, al destacar que actualmente es la ciudad del país que más redujo la percepción de inseguridad.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, realizó la entrega del Primer Informe de Resultados 2024-2027 en la Sesión Solemne de Cabildo donde estuvieron presentes autoridades estatales, representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como integrantes del Ayuntamiento.

Acompañado por Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, en representación del gobernador, Alfonso Durazo Montaño; la diputada Iris Sánchez Chiu, en representación del Congreso del Estado de Sonora; del magistrado Eduardo Sánchez Moreno, representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; 'Toño' Astiazarán hizo entrega del informe.

En su mensaje, aseguró que Hermosillo ha consolidado avances significativos en materia de seguridad, empleo, obra pública y finanzas, al destacar que actualmente es la ciudad del país que más redujo la percepción de inseguridad.

De acuerdo con mediaciones nacionales, al generar un ambiente de confianza social y familias, empleos, así como una reducción a la deuda pública que posicionó a la capital sonorense como la tercera ciudad en México que lo ha logrado, sin frenar la inversión en infraestructura.

El alcalde informó que durante el primer año se invirtieron cerca de mil 100 millones de pesos en obra pública, incluyéndose proyectos estratégicos como el paso desnivel del bulevar Colosio y Solidaridad, y agregó que Hermosillo es la ciudad del noroeste que más recursos destina a infraestructura urbana.

En el tema del agua, destacó la inversión realizada desde 2021 para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.

“A principios de este año lanzamos el modelo Cuida y además implementamos un agresivo programa de inversión que, sumado a los recursos invertidos desde 2021, dan un total de 608 millones de pesos para la ampliación, fortalecimiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad” , expresó Astiazarán.

Sobre los programas sociales mencionó Maxiapoyo, Peso Solar, becas universitarias, desayunos escolares y las clínicas Creces, además de recordar el Hbus, el primer transporte público eléctrico y gratuito en México, considerado un referente nacional.

Tres mil Viviendas

Otro punto a destacar del anuncio fue el programa para la construcción de tres mil hogares asequibles en Hermosillo, equipadas con aislamiento térmico y paneles solares, con los que se podrá mejorar la calidad de vida y reducir costos en los hogares.

También se incluyó en la participación ciudadana con 240 mil personas que han intervenido en la decisión de 552 obras concertadas y la rehabilitación de 135 parques.