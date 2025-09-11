Fueron un total de 213 mil pesos aprobados en apoyo para torneos de pickleball, futbol, football, box, artes marciales mixtas, ajedrez y basquetbol.

Durante la sesión extraordinaria del Comité de Administración del Fondo Deportivo, encabezada por Antonio Astiazarán Gutiérrez, fueron aprobados por unanimidad 30 apoyos del Fondo Deportivo para jóvenes que competirán en México, España, China, Brasil, Noruega y Panamá.

Fueron un total de 213 mil pesos aprobados en apoyo para torneos de pickleball, futbol, football, box, artes marciales mixtas, ajedrez y basquetbol.

“La H va a estar sonando en Brasil, China, España, vamos a tener muy buena representación de Hermosillo en el mundo y eso nos llena de orgullo a nosotros” , expresó Astiazarán acompañado por el director del Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH), Rafael Cruz Flores.

Con ello, el Fondo Deportivo suma un total de dos millones 394 mil 981 pesos de estímulos entregados desde su creación, consolidando esta herramienta como un motor de apoyo que crece tanto en recursos como en disciplinas apoyadas.

Jóvenes agradecen a ‘Toño’

Con el respaldo de este fondo, los jóvenes Josué Francisco Ramírez y Pablo Clark representarán orgullosamente a Sonora en el torneo de pickleball que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Chihuahua, donde medirán su talento frente a competidores de otros estados del País.