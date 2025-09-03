Habilitan albergues en Hermosillo ante pronóstico de fuertes lluvias
La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó lluvias de intensas a extraordinarias, así como rachas de viento fuertes a intensas en gran parte del territorio sonorense.
Ante el pronóstico de fuertes lluvias por el huracán "Lorena", el Ayuntamiento de Hermosillo anunció esta tarde la habilitación de albergues en Centros Hábitat en la ciudad, así como en el Poblado Miguel Alemán y en Bahía de Kino.
Albergues en Hermosillo
- Hábitat Combate: Ocotlán entre Atotonilco y Jalostitlán, Col. Café Combate
- Hábitat Olivos: Álamo Blanco entre Ave. Magnolia y Hortensia, Col. Olivos
- Hábitat Solidaridad I: Sierra Maycoba y Sierra del Sur, Col. Solidaridad
- Casa Galilea: Tepic 8, Palo Verde, Hermosillo a partir de mañana
- Gimnasio Gallo Estrada: Calle Arizona y Rebeico
- Gimnasio Sergio Maldonado Blvd. Camino del Seri y Calle Arroyo Claro
Albergues en Poblado Miguel Alemán
- Rosario Ibarra entre José Maria Morelos y Leona Vicario
- Ricardo Flores Magon y 13 de septiembre, Col. Pueblo Unido a partir de mañana
Albergues en Bahía de Kino
- Secundaria Fermín Trujillo Fuentes: Ave. Mar de Cortes y Blvd. N Eusebio Kino
- CAFV: Blvd. Eusebio Kino y Puerto Vallarta. Referencia: Frente a Comisaría Municipal