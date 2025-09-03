La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó lluvias de intensas a extraordinarias, así como rachas de viento fuertes a intensas en gran parte del territorio sonorense.

Ante el pronóstico de fuertes lluvias por el huracán "Lorena", el Ayuntamiento de Hermosillo anunció esta tarde la habilitación de albergues en Centros Hábitat en la ciudad, así como en el Poblado Miguel Alemán y en Bahía de Kino.

Albergues en Hermosillo

Hábitat Combate: Ocotlán entre Atotonilco y Jalostitlán, Col. Café Combate

Hábitat Olivos: Álamo Blanco entre Ave. Magnolia y Hortensia, Col. Olivos

Hábitat Solidaridad I: Sierra Maycoba y Sierra del Sur, Col. Solidaridad

Casa Galilea: Tepic 8, Palo Verde, Hermosillo a partir de mañana

Gimnasio Gallo Estrada: Calle Arizona y Rebeico

Gimnasio Sergio Maldonado Blvd. Camino del Seri y Calle Arroyo Claro

Albergues en Poblado Miguel Alemán

Rosario Ibarra entre José Maria Morelos y Leona Vicario

Ricardo Flores Magon y 13 de septiembre, Col. Pueblo Unido a partir de mañana

Albergues en Bahía de Kino

Secundaria Fermín Trujillo Fuentes: Ave. Mar de Cortes y Blvd. N Eusebio Kino

CAFV: Blvd. Eusebio Kino y Puerto Vallarta. Referencia: Frente a Comisaría Municipal



