El encuentro comenzará a las 15:30 horas y busca ofrecer un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento entre quienes forman parte del ecosistema de alojamiento compartido.

La plataforma Airbnb realizará el próximo jueves 6 de noviembre una Charla Productiva en el Hotel Santiago, con el propósito de fortalecer la comunidad de anfitriones y promover el turismo colaborativo.

El encuentro iniciará a las 15:30 horas y busca ofrecer un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento entre quienes forman parte del ecosistema de alojamiento compartido.

Podrán asistir anfitriones de la plataforma así como público interesado en conocer de ésta y de sus herramientas con una cuota de recuperación de 100 pesos, que incluye café y material informativo.

Durante esta charla se abordará cómo funciona la plataforma de alojamiento, la función del co-anfitrión, y cómo lograr más visibilidad y reservas con el algoritmo.

Además de las ponencias, el encuentro ofrecerá un espacio de networking donde los asistentes podrán compartir experiencias, resolver dudas y generar colaboraciones con otros anfitriones.