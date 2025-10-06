El cierre será en la calle Miró Abella, entre Calzada de Los Ángeles y San Bernardino, durante tres semanas.

A partir de este martes 7 de octubre, Agua de Hermosillo realizará trabajos de rehabilitación en un colector de aguas residuales ubicado en la colonia Las Quintas, lo que implicará el cierre temporal de una vialidad del sector por un periodo aproximado de tres semanas.

El gerente de Alcantarillado y Saneamiento del organismo, Miguel Ángel Santana, informó que la obra corresponde a una línea de conducción de 12 pulgadas de diámetro, encargada de desalojar aguas negras de un amplio sector que incluye las colonias Las Quintas, Llano Verde y Calzada de Los Ángeles.

Además, esta infraestructura sanitaria da servicio a varios edificios institucionales, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), el Conalep, el SNTE y la Secretaría de Salud, por lo que su rehabilitación es considerada prioritaria.

Durante el tiempo que duren las labores, permanecerá cerrada la calle Miró Abella, en el tramo comprendido entre Calzada de Los Ángeles y la calle San Bernardino.

Agua de Hermosillo informó que el cierre iniciará la mañana del martes y se mantendrá por alrededor de tres semanas, mientras se llevan a cabo los trabajos de sustitución de la tubería.

El organismo colocará señalización preventiva y exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.