Más de 60 colonias con afectaciones por retraso en reparación de AguaH
Agua de Hermosillo informó que las labores continuarán hasta después del mediodía del miércoles debido a complicaciones en el terreno.
La reparación de una línea de conducción de agua potable de 24 pulgadas de diámetro, ubicada al norte de Hermosillo, sufrió un retraso, por lo que las autoridades extendieron el plazo estimado para concluir los trabajos.
De acuerdo con Agua de Hermosillo (AguaH), la decisión de ampliar el tiempo se debe a los contratiempos ocasionados por la complejidad del área de trabajo y las condiciones naturales del terreno.
La eventualidad en la infraestructura hidráulica se presentó este martes al mediodía. Tras la evaluación de las complicaciones, se prevé que las labores concluyan mañana miércoles, después del mediodía.
El tramo afectado se ubica en el cruce de Gilberto Escobosa y Paseo de La Paloma, donde cuadrillas y maquinaria especializada permanecen desplegadas.
Colonias afectadas
Debido a esta situación, diversas colonias del norte de la capital presentan bajas presiones e intermitencias en el servicio de agua potable.
Entre las zonas impactadas se encuentran:
- 4 de Marzo
- Alborada
- Alta Firenze
- Alto Valle
- Antara Residencial
- Aranjuez Residencial
- Banus
- Bicentenario Residencial
- Café Combate
- Canteras
- Cárdeno
- Casalta Residencial
- Cucurpe
- La Caridad
- Colinas San Javier
- Cumbres
- Cortijo
- Cortijo Periodista
- El Dorado
- El Encanto
- Heberto Castillo
- Insurgentes
- Joyas del Bachoco
- La Cima
- La Paloma
- La Rioja Norte
- Las Vistas
- Lomas del Norte
- Loreto
- Los Ángeles
- Los Manantiales
- Los Pinos
- Los Sabinos
- Monterosa
- Natura
- Nuevo Horizonte
- Palermo
- Parque Industrial Norte
- Pimex
- Paseo de la Colina
- Las Palmas
- Del Pedregal
- Pilares
- Portón del Arco
- Privadas La Cañada
- Cid
- Del Rey
- Residenciales Pueblo Alto
- Puerta de Hierro
- Puerta del Rey
- Rincón de Palmas
- San Lorenzo
- Santa Lucía
- Santerra
- Tierra Nueva
- Toscali
- Urbi Alameda
- Urbi Villa del Cedro
- Valle de Santa Mónica
- Velas Residencial
- Villa California
- Toscana Residencial
- Villas Residencial
Agua de Hermosillo informó que mantendrá comunicación con los usuarios a través de sus canales oficiales para actualizar el avance de los trabajos.
El organismo agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de atender con oportunidad las eventualidades que se presenten en la infraestructura hidráulica de la ciudad.
Comunicado de Agua de Hermosillo emitido la noche de este martes en redes sociales.