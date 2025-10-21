Agua de Hermosillo informó que las labores continuarán hasta después del mediodía del miércoles debido a complicaciones en el terreno.

La reparación de una línea de conducción de agua potable de 24 pulgadas de diámetro, ubicada al norte de Hermosillo, sufrió un retraso, por lo que las autoridades extendieron el plazo estimado para concluir los trabajos.

De acuerdo con Agua de Hermosillo (AguaH), la decisión de ampliar el tiempo se debe a los contratiempos ocasionados por la complejidad del área de trabajo y las condiciones naturales del terreno.

La eventualidad en la infraestructura hidráulica se presentó este martes al mediodía. Tras la evaluación de las complicaciones, se prevé que las labores concluyan mañana miércoles, después del mediodía.

El tramo afectado se ubica en el cruce de Gilberto Escobosa y Paseo de La Paloma, donde cuadrillas y maquinaria especializada permanecen desplegadas.

Colonias afectadas

Debido a esta situación, diversas colonias del norte de la capital presentan bajas presiones e intermitencias en el servicio de agua potable.

Entre las zonas impactadas se encuentran:

4 de Marzo

Alborada

Alta Firenze

Alto Valle

Antara Residencial

Aranjuez Residencial

Banus

Bicentenario Residencial

Café Combate

Canteras

Cárdeno

Casalta Residencial

Cucurpe

La Caridad

Colinas San Javier

Cumbres

Cortijo

Cortijo Periodista

El Dorado

El Encanto

Heberto Castillo

Insurgentes

Joyas del Bachoco

La Cima

La Paloma

La Rioja Norte

Las Vistas

Lomas del Norte

Loreto

Los Ángeles

Los Manantiales

Los Pinos

Los Sabinos

Monterosa

Natura

Nuevo Horizonte

Palermo

Parque Industrial Norte

Pimex

Paseo de la Colina

Las Palmas

Del Pedregal

Pilares

Portón del Arco

Privadas La Cañada

Cid

Del Rey

Residenciales Pueblo Alto

Puerta de Hierro

Puerta del Rey

Rincón de Palmas

San Lorenzo

Santa Lucía

Santerra

Tierra Nueva

Toscali

Urbi Alameda

Urbi Villa del Cedro

Valle de Santa Mónica

Velas Residencial

Villa California

Toscana Residencial

Villas Residencial

Agua de Hermosillo informó que mantendrá comunicación con los usuarios a través de sus canales oficiales para actualizar el avance de los trabajos.

El organismo agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de atender con oportunidad las eventualidades que se presenten en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Comunicado de Agua de Hermosillo emitido la noche de este martes en redes sociales.