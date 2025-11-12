DGDI realizará maniobras este miércoles 12 de noviembre sobre Periférico Norte, a partir de la 1 pm

Agua de Hermosillo informó que este miércoles 12 de noviembre se realizarán trabajos de interconexión de una tubería de 18 pulgadas , a cargo de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI) , en el tramo de Periférico Norte entre Mariano Escobedo e Israel González .

Estas son las colonias que quedarán sin agua

Para efectuar las maniobras, se llevará a cabo el cierre provisional de válvulas de control a partir de la 1:00 de la tarde, lo que provocará baja presión o falta de agua temporal.

De no presentarse contratiempos, la duración estimada de los trabajos será de aproximadamente 10 horas. Una vez concluidas las labores, el servicio se restablecerá de forma gradual durante la noche del miércoles, con la normalización total prevista para la mañana del jueves 13 de noviembre.

Estas acciones, según el comunicado, afectarán a las siguientes colonias de la zona Norte del municipio:

Periodista

Issste Federal

Olivares

Los Rosales

Las Torres

Los Viñedos

Internacional

Amanecer

Progresista

Sectores aledaños

Pific

Modelo

Choyal

Jesús García

Luis Encinas

Villa Fontana

Palmira

22 de Septiembre

Santa María

Balderrama

San Benito

Puesta del Sol

Isabeles

San Javier

Nueva España

Cuartel Zona

Constitución

Francisco Villa

Agua de Hermosillo exhortó a la ciudadanía a utilizar de manera racional el agua almacenada en tinacos o contenedores, con el fin de cubrir necesidades básicas mientras se completa la reparación y se recuperan las presiones en la red.



