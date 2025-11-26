El organismo operador del agua señaló que personal especializado realiza una reparación de una línea de cuatro pulgadas en una colonia del sector norte de Hermosillo.

El organismo operador de agua en Hermosillo informó esta tarde que realiza trabajos en una colonia del sector norte de la capital sonorense.

Agua de Hermosillo señaló que personal especializado realiza una reparación de una línea de cuatro pulgadas.

La paramunicipal precisó que dichas labores se realizan en calle Dos, entre Granados y Mesa del Seri, en la colonia Insurgentes.

AguaH explicó que esta situación ha generado variaciones el servicio de agua en la colonia.

Las cuadrillas ya se encuentran en el sitio, por lo que se espera que los trabajos concluyan en aproximadamente cuatro horas.