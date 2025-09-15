Un joven de 17 años fue detenido la madrugada del domingo en el fraccionamiento Puerta Real, Hermosillo, tras agredir a un policía municipal durante un operativo por disturbios. El oficial resultó con una herida en el labio y desviación del tabique nasal.

La Policía Municipal reportó la detención de un adolescente de 17 años acusado de agredir a un agente durante un operativo realizado en el fraccionamiento Puerta Real.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas del domingo, cuando vecinos denunciaron a un grupo de jóvenes que ingería bebidas alcohólicas y causaba disturbios en la vía pública, en el cruce de las calles Reyes Católicos y Navojoa.

Al llegar al lugar, los elementos municipales fueron atacados por varios de los jóvenes. Uno de ellos golpeó en el rostro a un policía, ocasionándole una herida de cuatro centímetros en el labio inferior y desviación del tabique nasal.

El oficial recibió atención médica inmediata, mientras que el menor agresor fue asegurado. El adolescente quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente, que determinará su situación legal. En tanto, la Policía Municipal informó que continúa la búsqueda de los demás jóvenes que participaron en los hechos.



