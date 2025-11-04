Secretario de Salud aseguró en conferencia ayer que sería dada de alta en las próximas "24 o 48 horas"

La joven Danna Valeria, de 16 años, una de las lesionadas en la explosión ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, fue ingresada a quirófano este lunes en la Clínica del Noroeste, donde permanece bajo observación médica.

Fue trasladada para recibir mejor atención

De acuerdo con información oficial, la menor fue trasladada desde el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), donde había permanecido internada desde el siniestro, con el fin de recibir una atención médica más especializada.

De acuerdo con su madre, Reina Vargas, Danna Valeria se encontraba caminando junto a un amigo por el exterior de la tienda cuando ocurrió la explosión, lo que le provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo.





“Salió bien, comenta el doctor que estaba un poco ansiosa, le pusieron medicamento para que descansara. Está en recuperación; en un rato la pasan a piso y en siete días volverá a ingresar a quirófano. Esperemos que todo salga bien”, expresó la madre.

La familia no descarta la posibilidad de que la joven sea trasladada a Estados Unidos para continuar su tratamiento, dependiendo de su evolución médica.

“Se encuentra bien”, dijo el secretario de Salud

Esta actualización contrasta con datos compartidos el día de ayer por el secretario de Salud del Estado, José Luis Alomía. Durante una conferencia de prensa realizada el lunes 3, informó que Danna Valeria se mantenía hospitalizada con lesiones consideradas "menores", y aseguró que sería dada de alta para el miércoles.

“La tercera persona es una adolescente de 16 años que se encuentra en este momento en una de las unidades de los servicios de salud. Ella está bien, las lesiones son menores. Prácticamente está en observación… Se espera que pudiera estar en condiciones de alta en las siguientes 24 o 48 horas”, explicó el funcionario.

Tres personas continúan hospitalizadas

Alomía detalló que tres personas permanecían internadas:

Un hombre de 81 años , identificado como Marcos Segundo Reyes ,

, identificado como , Una mujer de 20 años , María Isabel Morales Bracamontes ,

, , Y la adolescente Danna Valeria, de 16.

Los dos primeros se encuentran en estado grave. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brinda acompañamiento a los afectados y familiares, con atención psicológica especializada y asesoría legal.

Avances en la investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) continúa con la investigación del incendio ocurrido el 1 de noviembre, en el que 23 personas perdieron la vida. Entre las diligencias realizadas se incluyen:

50 entrevistas a testigos y personal de la tienda.

Peritaje iniciado el 2 de noviembre a las 08:00 horas.

Labores de criminalística de campo y fotografía forense.

de campo y fotografía forense. Intervención de expertos en incendios y explosivos.