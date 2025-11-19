El 23 de octubre fue entregado a Estados Unidos y, un día después, tuvo su primera audiencia en el Distrito Sur de Texas.

Zhi Dong Zhang, alias “GG”, un ciudadano chino de 38 años señalado como presunto líder de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero, compareció este miércoles 19 ante el juez magistrado Clay H. Kaminsky en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. La audiencia ocurre tras su reciente extradición desde México.

Amplia lista de cargos

El acusado enfrenta una segunda acusación formal que incluye: conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de narcóticos, conspiración para la posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, y delitos de lavado de dinero.

Según las autoridades, Zhang habría dirigido una organización criminal activa en México y Estados Unidos desde 2016, dedicada al tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina, además del lavado de millones de dólares obtenidos de estas operaciones. Agentes de HSI y la DEA indicaron que Zhang presuntamente trabajaba en apoyo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fortaleciendo sus operaciones transnacionales.

También era conocido por múltiples alias como “Kun Li Hernandez”, “Chang Li Gong Sun”, “Memo”, “Brother Wang”, “Pancho”, “Chino”, “HeHe” y “HaHa”.

Fue arrestado en México

Zhang fue detenido en México luego de que se emitiera una orden de arresto derivada de solicitudes de extradición de fiscales federales en Nueva York y Georgia. El 23 de octubre pasado fue entregado a las autoridades estadounidenses, y un día después tuvo su primera comparecencia en un tribunal de Texas, donde también se le imputaron cargos adicionales del Distrito Norte de Georgia.

El Departamento de Justicia lo clasificó como Objetivo Prioritario Consolidado (CPOT), una categoría reservada para los presuntos narcotraficantes más relevantes del mundo.

Las investigaciones federales detallan que la organización utilizaba más de 100 empresas fantasma creadas en Estados Unidos con documentos falsos, incluidos números de seguro social apócrifos. A través de estas compañías se habrían lavado al menos 77 millones de dólares.

Los expedientes señalan que la red empleaba “banqueros” encargados de abrir cuentas, realizar depósitos y mover fondos hacia el extranjero bajo la supervisión de coordinadores con base en México.



