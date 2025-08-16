Para la remodelación de esta área se destinarán alrededor de 3.5 millones de pesos y los trabajos podrían iniciar a finales de agosto.

El acuario del Centro Ecológico de Sonora podría ser inaugurado en diciembre de 2025, informó Carlos Zatarain, director general de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (CEDES).

Explicó que, para la remodelación de esta área se destinarán alrededor de 3.5 millones de pesos y que los trabajos podrían iniciar a finales de agosto.

“Yo estimó que podríamos estar reinaugurando el acuario del Centro Ecológico en diciembre; para este proyecto traemos un presupuesto más menos de 3 millones y medio de pesos” , expresó.

Señaló que el acuario contará únicamente con especies de peces originarios del Golfo de California, ya que las nuevas Leyes en materia de protección animal prohíben la captura de ejemplares como delfines y lobos marinos.

“La Ley general de mamíferos marinos determina que ya no podrá haber captura de nuevos ejemplares de delfines o lobos marinos, se podrá seguir desarrollando la actividad hasta que fallezcan los ya existentes” , dijo.