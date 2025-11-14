Salud Sonora mantiene seguimiento a 14 personas lesionadas tras la explosión en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo.

La Secretaría de Salud del Estado informó que continúa el seguimiento médico a las personas afectadas por la explosión ocurrida el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo. De acuerdo con el último reporte, compartido este viernes, 14 personas siguen bajo vigilancia médica, ya sea en casa o en hospital, todas con evolución favorable.

La dependencia detalló que 11 personas permanecen en seguimiento domiciliario, tras haber sido dadas de alta en las últimas dos semanas desde el incidente. Todas se encuentran "estables", "sin complicaciones" y bajo monitoreo continuo para asegurar que la evolución de su salud sea positiva.

Tres personas siguen hospitalizadas

Además, recordaron que tres personas continúan internadas en un centro médico privado de la ciudad. Se trata de las dos mujeres de 57 y 16 años, y un joven de 18 años, quienes se informó anteriormente que presentan quemaduras leves, con afectación menor al 10% de su superficie corporal.

La secretaría describe su evolución como "favorable", los tres permanecen estables y sin señales de complicaciones.

El lunes se explicó que el personal médico realizaba lavados quirúrgicos para prevenir infecciones y evalúa las condiciones para su próxima alta clínica.

Avances tras la tragedia

El incendio registrado hace dos semanas, el pasado primero de noviembre en la sucursal Waldo’s de la calle Dr. Noriega, en la colonia Centro de Hermosillo, dejó un saldo de 24 personas fallecidas, luego de confirmarse el deceso de Marco, un hombre de 81 años quien perdió la vida al no sobrevivir sus heridas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) reportó este lunes 10 de noviembre avances significativos en la integración de la carpeta de investigación, con la toma de declaraciones y peritajes especializados. Han declarado 11 empleados de la empresa, incluidos gerentes, y fueron citados ejecutivos de alto nivel. También comparecieron 13 funcionarios municipales, seis estatales y federales de Protección Civil, y cuatro de la CFE.

La Fiscalía coordina la localización de representantes de empresas que prestaron servicios a Waldo’s, con apoyo de fiscalías de cuatro estados. La investigación continúa y, de manera preliminar, se atribuye el siniestro a una falla en un transformador dentro del local.