La menor de edad fue sustraída de su hogar en la colonia Pitic el pasado 31 de agosto, por lo cual se considera que su integridad física pudiera encontrarse en peligro.

Perla Milena Gutiérrez Lerma, de cinco años de edad, fue sustraída de su hogar en la colonia Pitic, en Hermosillo, Sonora, el pasado 31 de agosto, por lo cual se ha activado la Alerta Amber.

La última vez que fue vista portaba un vestido color arena, con estampado de cerezas, tenis color blancos con verde y leopardo.

Hasta el momento se desconoce su paradero, por lo cual se considera que la integridad física de la menor de edad pudiera encontrarse en peligro.

Como señas particulares, tiene un lunar rojo en pie derecho, lunar/verruga en el antebrazo izquierdo y una cicatriz en horizontal debajo de su barba.

Otras de sus características son:

Tez: Apiñonada.

Apiñonada. Estatura: 1.10 m.

1.10 m. Peso: 22 Kg.

22 Kg. Complexión: Delgada.

Delgada. Cara: Cuadrada.

Cuadrada. Ojos: Color castaños, medianos.

Color castaños, medianos. Cejas: Poblada.

Poblada. Nariz: Chata.

Chata. Orejas: Chicas.

Chicas. Boca: Chica y labios delgados.

Para cualquier reporte que sirva para la localización de la menor de edad se puso a disposición los teléfonos (662) 289 88 00 Ext. 15701 911.