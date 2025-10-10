Aclaran reglas sobre el permiso I-94 para ingresar a Estados Unidos: solo ciertos viajeros deben tramitar el documento

Debido a la confusión generada en los últimos días respecto a la obligatoriedad del permiso I-94 al ingresar a Estados Unidos, Felipe García, presidente de la oficina Visit Tucson – Vamos a Tucson, aclaró que el esquema de cruce fronterizo continúa básicamente igual que en las últimas décadas.

Solo algunos viajeros deben tramitarlo

García explicó que la autoridad fronteriza estadounidense determinó que únicamente las personas que cuentan con una visa en formato de librito, la conocida “visa de pasaporte”, están obligadas a tramitar el permiso I-94 al momento de cruzar hacia el territorio norteamericano.

Por el contrario, quienes poseen la “visa láser” pueden ingresar sin necesidad del permiso, siempre que su visita sea únicamente a Tucson o localidades dentro del límite de 75 millas al norte de la frontera, y no exceda los 30 días de estancia.

Cuándo sí se necesita el permiso

El representante de Visit Tucson detalló los siguientes escenarios para mayor claridad:

No se requiere I-94 si el viaje es a Tucson o puntos intermedios desde la frontera, y la estancia es menor a 30 días .

si el viaje es a desde la frontera, y . No se necesita si se cruza por los puertos de Sásabe, Nogales, Mariposa, Naco o Douglas con destino a Tucson.

si se cruza por los puertos de con destino a Tucson. Sí se requiere el permiso si el viaje implica recorrer más allá de las 75 millas al norte de la frontera o visitar destinos fuera de Tucson.

Llaman a respetar los protocolos

García subrayó la importancia de mantener una actitud respetuosa y cooperativa ante cualquier autoridad fronteriza que solicite la documentación durante los puntos de revisión.

“Estamos trabajando en crear más recursos educativos, incluyendo un mapa que muestre las 75 millas desde la frontera. Con los nuevos cambios en las tarifas, queremos asegurarnos de que nuestros visitantes estén al tanto de las últimas noticias” , señaló.

El directivo recordó que Vamos a Tucson continuará difundiendo actualizaciones sobre los requisitos de viaje a través de sus redes sociales oficiales. Además, puso a disposición el WhatsApp +52 662-275-5945 para resolver dudas, hacer reservaciones de hotel o recibir información sobre los servicios turísticos disponibles.