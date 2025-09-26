Dos policías y dos civiles resultaron lesionados tras el choque de una patrulla eléctrica de la Policía Municipal contra un pick up Ford Ranger en el cruce de bulevar Vildósola y calle Primera, en la colonia Piedra Bola.

Un aparatoso choque entre una patrulla eléctrica de la Policía Municipal y un pick up Ford Ranger se registró la tarde de este viernes en el cruce de bulevar Vildósola y calle Primera, colonia Piedra Bola.

El saldo fue de cuatro personas lesionadas, entre ellas dos policías y dos civiles, quienes fueron atendidos por paramédicos de Bomberos y Cruz Roja y trasladados a hospitales de la ciudad.

El elemento del Departamento de Bomberos, Itzcóatl Villa, explicó que se aplicó un protocolo especial de seguridad, ya que la unidad oficial era eléctrica. Se procedió a desconectar las baterías y mantener mangueras listas para prevenir incendios, debido al riesgo que representan posibles filtraciones en las celdas de energía.

Cierre vial y apoyo militar

La zona fue acordonada y cerrada al tránsito desde la calle Manuel Ojeda hasta las inmediaciones del Cobach durante las maniobras de rescate y remoción de vehículos.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para apoyar en la seguridad perimetral y garantizar el control de la circulación.