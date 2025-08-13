Dos personas con debilidad visual y una mujer de la tercera edad fueron atropelladas al cruzar Reforma y Veracruz.

Tres personas, entre ellas dos con debilidad visual y una mujer de la tercera edad, resultaron lesionadas tras ser atropelladas en la intersección de avenida Reforma y calle Veracruz.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas intentaban cruzar la vía cuando el semáforo dio luz verde a los automóviles. Un vehículo sedán gris avanzó e impactó a los peatones.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron en el lugar a dos de los heridos, mientras que la mujer mayor fue trasladada a un hospital debido a fracturas múltiples.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y recabaron información para deslindar responsabilidades.



