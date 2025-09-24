El presidente y director general de Casa Ley, Juan Manuel Ley Bastidas, dirigió un mensaje durante la inauguración y reveló que se trata del establecimiento número 82 en Sonora.

La nueva tienda Super Ley Express Gaspar Luken abrió sus puertas la tarde de este miércoles y de inmediato se vio abarrotada por clientes, luego del corte de listón que dio inicio a sus operaciones de manera oficial.

El presidente y director general de Casa Ley, Juan Manuel Ley Bastidas, dirigió un mensaje durante la inauguración y reveló que se trata del establecimiento número 82 en Sonora.

“Gracias a la confianza y preferencia de nuestros clientes podemos seguir abriendo tiendas, generando fuentes de empleo y acercándoles productos y servicios de calidad, con los mejores precios para nuestros consumidores” , expresó.

También destacó el impulso al desarrollo económico de las ciudades y del estado a través del crecimiento en la proveeduría local y regional, al recordar que la compañía suma 312 tiendas de Casa Ley en México.

En representación del gobernador Alfonso Durazo, el secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora, Roberto Gradillas Pineda, reconoció que el 23 por ciento de las tiendas Ley en el país se encuentran en Sonora; donde generan más de cinco mil 600 empleos, de los cuales dos mil están en Hermosillo, que concentra 24 comercios.

“Hoy, con este anuncio, tenemos 62 empleos directos más y 186 indirectos. Este tipo de inversiones, como los 83 millones de pesos que se anuncian en este espacio, son muestra de la confianza hacia una empresa con talento humano” , aseguró.

Asimismo, el director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Óscar Daniel Gastélum Donnadieu, estuvo presente en el evento de inauguración por tratarse de una noticia positiva para la economía de Hermosillo.

Vecinos del fraccionamiento Puerta Real y zonas aledañas intentaron ingresar al mismo tiempo a la tienda ubicada en Gaspar Luken Escalante #650, pero la afluencia fue tal que algunos tuvieron que esperar desde la entrada.