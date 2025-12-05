Guillermo Olaiz, propietario y chef de Kobanao, es reconocido en el mundo del asado y fue semifinalista de MasterChef México en 2018.

Con una propuesta que mezcla gastronomía, cultura y entretenimiento, abrió sus puertas Kobanao, un nuevo espacio dirigido por el chef parrillero Guillermo Olaiz, ubicado en la colonia Country Club de Hermosillo.

El restaurante toma su nombre del término Yoreme “Koba” (cabeza) y “nao” (base), que significa “cabecilla”, título que dan a su gobernador. El concepto pertenece al chef semifinalista de Master Chef 2018, reconocido por liderar el equipo mexicano más premiado en competencias de parrilla en Estados Unidos y participante en cuatro mundiales.

El lugar ofrece diversión, música y una nueva cocina sonorense de mar y fuego, “Al estilo Sonora”. Su diseño destaca por pérgolas de madera y carrizo, vegetación de todo Sonora y un imponente asador con ahumadores y estacas a la vista.

La propuesta culinaria utiliza principalmente ingredientes sonorenses. No hay salsas ni productos que no pertenezcan a la región. Entre los favoritos del chef están los aguachiles güero y negro, el filete Margarita, las chuletas de cordero, el pulpo a la parrilla y el Temol Kobanao, un mole sonorense creado con ingredientes locales y acompañado de chuleta de cerdo.

Kobanao también ofrecerá catas de vinos, bacanora y whiskys; días de museo con arte sonorense; clases de cocina y una escuela para parrilleros enfocados en competencias nacionales e internacionales. Los viernes y sábados habrá presentaciones de las mejores bandas locales.

Este nuevo concepto llega como un nuevo punto de encuentro para quienes buscan gastronomía local, entretenimiento y un ambiente que celebra la cultura sonorense.

Horarios y ubicación