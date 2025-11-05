El representante del ejido Emiliano Zapata denunció el despojo de terrenos donde se planeaba una nueva construcción turística

El abogado y defensor del territorio Cándido Essaú Román Pérez, representante del ejido Emiliano Zapata , fue asesinado la mañana del lunes en Melaque , comunidad costera de Cihuatlán, al sur de Jalisco.

La agresión ocurrió sobre la calle Clemente Orozco, al cruce con Morelos, donde el abogado fue atacado a balazos y quedó tendido en la vía pública. Hasta el momento, no se conoce el paradero ni la identidad de los responsables.

Román Pérez, de 45 años, era reconocido en la región por su labor en defensa de tierras ejidales y por haber obtenido en enero pasado un amparo que frenó la construcción de un complejo turístico en el predio que ocupa el antiguo Hotel Melaque. El terreno, aunque en ruinas, pertenece al ejido Emiliano Zapata, pero un particular habría conseguido permisos municipales para edificar en él, lo que el abogado denunció como un acto de despojo y corrupción.

Además de su labor como litigante, Cándido era muy conocido en la zona por su participación en torneos regionales de fútbol, primero como jugador y, en los últimos años, como entrenador.

“La defensa por la vida no debería costar la vida”

Tras el crimen, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) condenó el asesinato y exigió justicia.

“La defensa por la vida y la justicia no debería costar la vida. Exigimos que el cobarde asesinato de Cándido Essaú Román no quede impune” , publicó el organismo en un comunicado.

El IMDEC recordó que Cándido acompañaba procesos de defensa territorial en Cihuatlán y subrayó que su homicidio se suma a una preocupante ola de violencia contra activistas y defensores del medio ambiente en el estado.

De acuerdo con los datos del propio IMDEC, de noviembre de 2024 a la fecha han sido asesinados ocho activistas en Jalisco, sin que exista una sola persona detenida. Entre las víctimas se encuentran:

Katia Daniela Medina Rafael, directora del colectivo Trans Zapotlán, asesinada en agosto. Judith Alvarado Rodríguez, abogada y defensora del agua, asesinada junto con su familia en abril. Teresa González Murillo, miembro del colectivo Luz de Esperanza, asesinada el 27 de marzo. María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, asesinados el 24 de abril. Juan Pablo Alonzo Estrada, vocero del Frente Teocaltiche, asesinado el 30 de marzo. Abraham Alejandro Gobel, ambientalista y presidente de ATERVAC, asesinado en noviembre de 2024.

“Ni una persona defensora más”, exigió el IMDEC, que ha acompañado a comunidades rurales y ejidales en la defensa de su territorio frente a proyectos inmobiliarios, turísticos y extractivos. La organización urgió a las autoridades estatales y federales a garantizar la seguridad de las personas defensoras y a esclarecer los asesinatos que, advirtió, permanecen en la impunidad.