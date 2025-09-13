Durante el cuarto informe de Alfonso Durazo, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura y la imagen urbana, con proyectos clave de pavimentación en el Centro Histórico.

Durante el Cuarto Informe de Gobierno del mandatario estatal Alfonso Durazo, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, destacó el trabajo conjunto que se ha venido realizando para mejorar la infraestructura urbana en la capital sonorense.

El presidente municipal señaló que una de las prioridades es elevar la calidad de la imagen urbana en la ciudad, y subrayó que en el Centro Histórico se están impulsando proyectos importantes de pavimentación gracias al respaldo del Gobierno del Estado.

“ Obviamente nuestra ciudad requiere en otras cosas mejorar la imagen urbana ”, expresó Astiazarán, al reconocer de manera particular las obras de rehabilitación y nuevas vialidades que se ejecutan con recursos estatales.

De acuerdo con el alcalde, estas acciones son clave para revitalizar el corazón de la ciudad y ofrecer mejores condiciones a comerciantes, visitantes y habitantes de Hermosillo.