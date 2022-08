"Empresarios ofrecen apoyo al PAN para ganar el Edomex", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Hace cerca de dos semanas, en una propiedad de la familia El-Mann Azari en una zona residencial de la Ciudad de México, un grupo de empresarios invitó a una reunión al líder de los diputados del PAN en el Estado de México y aspirante a la gubernatura de esa entidad, Enrique Vargas del Villar. Al encuentro privado acudieron, además de pudientes hombres de negocios, algunos representantes religiosos como el vicario de la Arquidiócesis Primada de México, monseñor Andrés Luis García Jasso y el tema que se abordó fueron precisamente los comicios para gobernador del próximo año en el Edomex y la situación en general en el país.

De acuerdo con el testimonio de asistentes, en la reunión se hicieron fuertes comentarios criticando al gobierno de López Obrador en temas como el manejo económico, la pérdida de inversiones y la persecución contra empresarios. Las críticas las hicieron tanto algunos empresarios asistentes como los representantes religiosos a los que se les escuchó molestos con el presidente y cuestionando la política de seguridad y la falta de justicia en los casos en los que la violencia ha afectado a sacerdotes y religiosos asesinados por su misión pastoral.

La invitación a Enrique Vargas fue con la intención de expresarle su apoyo para que encabece la Alianza Va por México en los comicios mexiquenses y dé la pelea para evitar que Morena gane el gobierno del Edomex. Hubo empresarios que plantearon que Morena y el gobierno intentarán hacer una "elección de Estado" en 2023 y que los recursos públicos, a través de programas sociales, fluirán en gran cantidad con la intención de ganar votos y controlar el poder en un estado considerado estratégico para la consolidación de Morena como la fuerza política dominante y también para la sucesión presidencial de 2024.

"¿Cuánto le puede meter el presidente a la elección mexiquense?", preguntó uno de los hermanos El-Mann, anfitriones de la reunión. Uno de los asistentes del PAN le respondió que al menos unos mil 500 millones de pesos, a lo que el empresario atajó de inmediato: "Pues nosotros te damos el doble para que los derrotes y les ganes el gobierno mexiquense", dijo el anfitrión del encuentro, dirigiéndose al panista Vargas del Villar.

Una semana y media después de esa reunión, donde los empresarios se comprometieron a apoyar la candidatura de Enrique Vargas, el Partido Acción Nacional organizó una reunión en el Teatro Morelos de Toluca, denominada "Encuentro de Militantes" a la que convocó a sus dirigentes nacionales, gobernadores, diputados y senadores, para hablar de la "fortaleza del panismo" y presentar al diputado Vargas como su propuesta para la candidatura al gobierno del Estado de México. "Tienen en Enrique Vargas a un guerrero que no se cansa", se mencionó en la reunión entre gritos de "gobernador" de los panistas que lo respaldaron no sólo en sus aspiraciones sino en filtraciones sobre ingresos millonarios no reportados al SAT.

Los anfitriones de la reunión de apoyo a Vargas del Villar, los hermanos El-Mann Azari, son los socios mayoritarios del Fideicomiso de Bienes Raíces Fibra Uno, y han sido señalados en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde marzo de 2020, por ingresar recursos ilícitos al sistema financiero y ocultar sus ingresos reales al fisco. La denuncia presentada desde hace dos años por Santiago Nieto, exdirector de la UIF, señala que sin comprobar actividades de comercio exterior, los dueños de Fibra Uno realizaron y recibieron transferencias bancarias en cantidades millonarias de recursos desde el extranjero, que no fueron reportados al SAT.

De acuerdo con una nota publicada en mayo pasado por el diario Reforma, el apoderado legal de varias empresas, André El-Mann, sumó mil 156 transferencias internacionales del 8 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2019 por 49.7 millones de dólares, 2.4 millones de euros y 6 mil 525.9 millones de pesos. El dinero fue transferido a Estados Unidos, España, Israel, Reino Unido, Canadá, Suiza, Singapur, Hong Kong, Panamá, Eslovaquia, Perú, Alemania, Belice, Dominicana, Colombia, El Salvador, Francia y Guatemala.

También se menciona en la denuncia a su hermano Max El-Mann, a quien la UIF le encontró que de 2015 a 2019 hizo 20 transferencias internacionales -18 de ellas a Estados Unidos-, por 103.9 millones de pesos. El dinero ingresó a cuentas de The Northern Trust Company, Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank, Sabadell United Bank, Regions Bank, Banco de Crédito del Perú, HSBC Private Bank, Citibank NA y Banco Inbursa. En 2018 envió a cuentas propias 22.8 millones de pesos y entre ese año y el siguiente recibió transferencias desde Alemania por 1.5 millones de pesos sin que se haya registrado el nombre de la persona que ordenó la cantidad a favor de Max El Mann. Como representante legal de siete empresas, Max también envió 39 millones 46 mil dólares y 9 millones 51 mil pesos a EU y Emiratos Árabes. Y como representante legal de Fideicomiso Fibra Uno recibió 15 transferencias internacionales por 2.9 millones de dólares.

Enrique Vargas es sin duda la carta panista para la gubernatura mexiquense y ya cuenta también con el apoyo del PRD para que encabece la candidatura de la Alianza Va Por México. El problema es que el PRI aún no define quién será su candidato y si el gobernador Alfredo del Mazo aceptaría sacrificar a sus dos prospectos femeninos para la gubernatura: Alejandra del Moral, titular de Desarrollo Social, y la senadora Ana Lilia Herrera. Es tal el apoyo que trae Vargas del Villar para su proyecto, que dos de los tres partidos de la coalición opositora lo impulsan y, si no hay un entendimiento con el PRI, la Alianza Va por México, que hoy presumen "fuerte y sólida" podría romperse en el Edomex con lo que la contienda podría dividirse en tercios restando fuerza a la oposición y favoreciendo a Morena.