"Dante y sus dos muchachos", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Como sucede hasta en las mejores familias, a Dante Delgado los pleitos domésticos le están dividiendo y fracturando lo que hasta ahora parecía ser una familia política más o menos funcional. La rebeldía ya abierta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no sólo declaró públicamente su ruptura y distanciamiento con Movimiento Ciudadano, sino que ahora desconoce el liderazgo y las directrices de su dirigente nacional, amenazando con irse de la casa emecista y está a punto de ocasionar la primera escisión importante en el partido emergente, que además afectaría el avance y la votación de MC en las elecciones federales de 2024.

Porque al final, el grupo político de Alfaro fue clave en el crecimiento de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y no se entendería el avance logrado por ese partido en los últimos seis años sin la aportación de los votos de los jaliscienses en las pasadas elecciones federales de 2021. Eso lo sabe bien el mandatario de Jalisco, que ayer pasó en sus declaraciones del desconocimiento de Dante Delgado a la amenaza directa de que podría irse con su grupo y sus votos a apoyar a otra fuerza política en 2024.

"Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce. En Jalisco tenemos un proyecto que tiene vida propia y que, si se decide excluirnos y se decide ignorarnos, pues ya encontraremos qué hacer. Si podemos transitar con esa marca, qué bueno y si no, pues que les vaya muy bien y que demuestren lo que declaran con hechos. Nunca más en lo que me quede de vida en mi carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido", declaró ayer Alfaro, quien volvió a cuestionar la estrategia de Dante Delgado para MC en 2024.

"Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él sobre todo. Es un hombre que, por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles. Lo expresado en este documento tiene mensajes muy específicos que tendrán que procesar cada quien en el ámbito de su responsabilidad", dijo sobre la segunda carta abierta que ayer le dirigió a los mexicanos el líder emecista y en el que ratifica su decisión y explica las razones de que su partido compita solo en 2024 y no como parte de una alianza opositora.

Paradójicamente mientras Alfaro asume el rol del hijo desobediente y rebelde, el otro joven político que ayudó al crecimiento de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, está más apegado y de acuerdo con la estrategia de Dante Delgado y la cúpula nacional de MC, parece totalmente dispuesto a apoyar la decisión de que el partido compita solo y con su propio candidato presidencial en las próximas elecciones. Tanto que el pasado lunes en Monterrey, durante el evento del Premio Estatal de la Juventud, Samuel prácticamente se destapó y se autopropuso para ser "el presidente joven" que el país necesita.

"¿Sabían ustedes que la Constitución federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la Presidencia? Hay un artículo que establece que para ser Presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero, ¿adivinen qué? Tengo 35. Y aquí les pregunto: ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? Inclusive agrego, este año el padrón electoral va a incluir 10 millones de nuevos votos que son los centennials que cumplieron 18 en el último sexenio, ¿quién va a representar a esos jóvenes, quien va a hablar de energía renovable, de cambio climático, de nearshoring, de infraestructura verde, de autos eléctricos. Lo que sí sé es que seguimos los jóvenes y nadie nos va a parar, porque el futuro ya llegó y el presente se vive hoy".

El autodestape de Samuel García coincide con las versiones de que él sería la apuesta de Dante Delgado para representar a MC en la próxima contienda presidencial y que en octubre próximo, durante su segundo informe de gobierno, el gobernador podría anunciar a los neoleoneses su intención de competir por la candidatura presidencial en un proceso interno en el que, según ha dicho Dante, competirían también el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, otro joven de 38 años, y la experimentada política y ya una vez candidata presidencial, la senadora Patricia Mercado.

Así que como líder, fundador y dirigente de MC, sin duda Dante Delgado se enfrenta a una encrucijada y a una prueba de fuego con su decisión de competir solos en 2024. Ya se verá, con los resultados y los votos que logre su partido en los comicios federales del próximo año, si su estrategia fue la acertada y si la ruptura y rebeldía de Alfaro termina teniendo o no un impacto grave para Movimiento Ciudadano. Por lo pronto, lo que está claro es que, como en cualquier familia, al experimentado político veracruzano sus dos muchachos le salieron muy distintos: uno rebelde y desobediente y el otro apegado y condescendiente... Los dados mandan Escalera. Subimos.