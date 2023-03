"Delfina arranca adelante, pero con tribus divididas", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

A tres días de que comiencen las campañas por la gubernatura del Estado de México, no hay ninguna duda de que la candidata de Morena, Delfina Gómez, arranca como la puntera en las encuestas, con una ventaja que va desde los 18 puntos que le dan la mayoría de sondeos, hasta los 9 puntos que reconocen en las encuestas internas del cuartel de su contrincante y segundo lugar, la abanderada priista Alejandra del Moral. De tal modo que, en su condición de favorita con la que iniciará campaña el próximo lunes, la morenista y sus estrategas tienen dos retos: el primero, mantener esa ventaja y evitar que se cierre la elección, a partir del hecho de que Delfina difícilmente crecerá más, pero su contrincante priista, que viene de atrás sí podría crecer; y el segundo reto y quizás el más peligroso: evitar la división y confrontación entre los grupos o tribus internas de Morena que se mueven en la entidad mexiquense.

Y es que para Morena y su herencia perredista y de izquierda, los conflictos y las luchas internas suelen ser incluso más fuertes que las que libran contra sus adversarios. Ya en la etapa de precampaña se produjeron distintos choques y fracturas entre los grupos morenistas mexiquenses, que podrían afectar y poner en riesgo el trabajo y la victoria de su candidata. De acuerdo con fuentes internas del partido guinda, se tiene identificados al menos a 8 grupos diferentes que interactúan en el Estado de México y que buscan obtener posiciones e influencia en la campaña de Delfina Gómez, y cuyos liderazgos y estructuras promueven lo mismo intereses de grupos regionales o locales, que apoyan a distintas "corcholatas" en la sucesión presidencial, sobre todo a Claudia Sheinbaum, que a Marcelo Ebrard, que también llevarán su lucha por el 2024 a la elección mexiquense.

El Grupo de Acción Política o GAP es el bloque político más fuerte de Morena en el Edomex. Encabezado por el senador Higinio Martínez y por el propio Horacio Duarte, quien es el principal estratega y coordinador de la campaña de Delfina. En la representación mexiquense del GAP también están Martha Guerrero, Nazario Gutiérrez y Maurilio Hernández. Este grupo ha tenido diferencias internas desde 2019, especialmente entre sus dos liderazgos más fuertes, Higinio Martínez y Horacio Duarte, quienes son los dos pilares más fuertes en la campaña de la candidata morenista. Higinio se desgastó en su imagen al interior de Morena, por temas como su defensa del cancelado Aeropuerto de Texcoco y la presión que ejerció en el proceso de designación de la candidatura de Morena al Edomex, donde pedía ser él, junto con su grupo, quienes definieran al candidato. Y el protagonismo que ha cobrado Horacio Duarte, a quien el Presidente designó personalmente como el coordinador de campaña, ha aumentado la tensión con Higinio, quien también quiere el control de las estructuras y de la toma de decisiones en la estrategia proselitista de la candidata.

Un segundo grupo de Morena en el Edomex son los llamados "Puros", que operan en favor de Luisa María Alcalde y su madre, Bertha Luján, y son encabezados por Pedro Zenteno y Luis Daniel Serrano. Alcalde y Zenteno dejaron de tener participación directa en el grupo desde 2019, por lo que Luis Daniel Serrano y Xóchitl Zagal tienen las riendas en este momento. Tras la elección del 2018, muchos municipios del estado eran fieles a Los Puros; aunque en los comicios de 2021 el grupo perdió una cantidad importante de alcaldes y diputados afines. Recientemente, Zenteno recuperó presencia en varios municipios, pero lo hizo sin el apoyo de Serrano y Zagal. A este grupo se le vincula con las "campañas negras" en contra de Yeidckol Polenvsky.

Los "lopezobradoristas" serían un tercer grupo morenista que se definen por seguir al pie de la letra la ideología del Presidente. Los representa en el Edomex, Raciel Pérez e Isaac Montoya; este último es el enlace con la campaña de Delfina Gómez. Sin embargo, según las fuentes consultadas, Horacio Duarte no toma en serio a Issac Montoya, luego de que fracasó en el encargo de conformar dos estructuras para la elección, una de promoción al voto y la otra para la defensa del voto. Montoya cumplió sus promesas, por lo que Duarte tuvo que recurrir a otros grupos internos de Morena para conseguir apoyo. El grupo se debilitó en la elección del 2021 cuando no fue capaz de apoyar a varios candidatos y perdió aliados como Bertha Luján, quien los dejó de apoyar porque los Lopezobradoristas no le ayudaron a llevar a Yeidckol Polenvsky a la comisión de honor y justicia interna del partido.

También están los "Bejaranistas". El grupo de René Bejarano tomó fuerza en el Estado de México en 2020, tras haber creado varios comités y delegaciones de su Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE). No obstante, dichos comités desaparecieron un año después, por lo que su influencia cayó. Bejarano ha acusado públicamente a Higinio Martínez de "operar" políticamente en contra de su grupo y de intervenir en las decisiones internas del MNE, porque el GAP quería el control del Consejo Estatal de Morena para imponer a Martínez como candidato para gobernador. Según los bejaranistas, el grupo de Higinio metió dinero a las campañas de los candidatos a consejeros leales a su grupo y los culparon de varias irregularidades internas.

Ruta 5 es otro grupo que se mueve en la entidad mexiquense. Creado por el expanista, Manuel Espino, lo encabezan en el estado Miguel Trejo, Patricia Durán Reveles y Mauricio Aguirre. En 2020, el grupo intentó instalar diversos comités de representación en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec; pero estos fracasaron en cuestión de meses por el desinterés de Espino. Patricia Durán, exalcaldesa de Naucalpan, es el enlace del grupo con Delfina Gómez. Ambos prometieron más de 150 mil votos; aunque Horacio Duarte duda de que tengan esa capacidad, por lo que no tienen mucha influencia dentro de la campaña de "La Maestra". Ruta 5 está más enfocado en posicionar a Claudia Sheinbaum como la siguiente presidenta, que en el resultado de las elecciones del Estado de México.

Pero Sheinbaum también tiene su propio grupo operando en el Estado de México. #EsClaudia/ CD-T4 es un movimiento que apoya a la Jefa de Gobierno de la CDMX de cara a la elección presidencial y está organizado por Luis Fernando Vilchis Contreras y operado por Óscar Ruiz (Jefe Jaguar). Cuentan con estructuras de comités en 96 de los 125 municipios de la entidad, y aunque estos grupos dicen apoyar la campaña de Delfina, en realidad están más enfocados en los esfuerzos de Sheinbaum para alcanzar la presidencia. Hace unos días, incluso, Horacio Duarte se molestó con Luis Fernando Vilchis por abandonar 15 mil lonas de Delfina Gómez en una bodega de Nezahualcóyotl; en su lugar, se dedicaron a entregar lonas con la leyenda #EsClaudia.

Y como Marcelo Ebrard no se quiere quedar atrás, también ha creado su propia estructura de campaña en el Edomex. Se denominan los "Marcelistas" y apoyan al canciller para las elecciones presidenciales; su representante principal en el estado es Eduardo Neri. De acuerdo con las fuentes morenistas, el grupo de Ebrard recibió la instrucción de mantenerse al margen de la elección local y dedicarse sólo a promover la imagen de su "corcholata" presidencial, pues según en análisis que hacen desde la SRE, a Marcelo le convendría una derrota de Delfina porque lo ven como "un golpe a los intereses de Sheinbaum", ya que a la Jefa de Gobierno le encargaron desde Palacio Nacional la coordinación de los equipos de campaña y las estructuras federales y de la Ciudad de México para apoyar a la profesora.

Finalmente está el grupo denominado "Proyecto 21/ Jóvenes Morena", que son estructuras bajo el mando de Horacio Duarte y que operan principalmente en el Valle de Toluca y en el complicado sur del Estado de México, con el apoyo de Ricardo Moreno Bastida. Jóvenes Morena cuenta con grupos esparcidos a lo largo de toda la entidad; fue creado por Luisa María Alcalde y es administrado por José Benítez Benítez, quien es afín al grupo de Los Puros; no obstante, esta organización le rinde cuentas directas al coordinador de campaña de Delfina. Proyecto 21 tiene relación cercana con movimientos disidentes como el Sindicato de Telefonistas, de Electricistas y con la CNTE. Ricardo Moreno ha tenido diferencias y enfrentamientos con los grupos de Los Puros y el GAP, porque varios actores de esos grupos lo tachan de intolerante, mitómano, agresivo y misógino.

Así que la cómoda ventaja de Delfina Gómez en las encuestas nadie puede negarla en este momento y sin duda le da para un arranque holgado en su campaña. Pero tal vez el reto más difícil que enfrentará la profesora y sus estrategas de campaña no será solo la competencia afuera, con una candidata como la priista Del Moral que trae estructura, recursos y puede crecer en los dos meses de campaña, sino más bien la unidad adentro de Morena y, sobre todo, evitar los pleitos y el canibalismo de las tribus que, lamentablemente, siempre han caracterizado y debilitado a la izquierda.