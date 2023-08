"El estilo de Graue y el inicio de su despedida", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras.

Faltan tres meses para que inicie el proceso de sucesión en la rectoría de la UNAM y el rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a preparar su salida. Este viernes en la sesión del Consejo Universitario, el médico oftalmólogo que ha dirigido a la Universidad Nacional desde 2015 y que enfrentó ataques y cuestionamientos directos del presidente López Obrador, se despidió de los integrantes del máximo órgano universitario y alertó que en los meses por venir, conforme se acerque el relevo en la Rectoría, "es posible que sigamos escuchando voces que quieran moldear, a su manera, la forma en que la Universidad toma decisiones y se gobierna a sí misma".

El mensaje de Graue, quien concluirá en noviembre próximo su segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios, es en realidad una voz de alerta para la comunidad universitaria y se refiere, sin mencionarlos por su nombre, a los grupos políticos de la 4T que intentan influir e inducir el proceso de sucesión para colocar en la rectoría de la UNAM a un rector afín al actual gobierno y al movimiento político de López Obrador. Por eso, el rector saliente llama a los universitarios a "rechazar intereses ajenos" y a vigilar que la Universidad Nacional siga siendo una casa de "pluralidad ideológica y de libertad, una casa de tolerancia, de respeto a las diferencias y crisol de conocimientos" que defienda su autonomía interna.

El rector no lo dice pero en esta columna hemos documentado, con base en información de fuentes bien informadas de la UNAM, que el grupo político que busca influenciar la sucesión y promueve un candidato afín a la 4T, es el de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien a la par que libra la enconada contienda interna por la candidatura presidencial de Morena, donde navega con bandera de "favorita", también está moviendo sus fichas a través de sus amigos y operadores dentro de la universidad, varios de ellos antiguos militantes del grupo del CEU al que perteneció Sheinbaum.

Personajes como Imanol Ordorica, Antonio de los Santos y Rosaura Ruiz están no sólo promoviendo la candidatura de Claudia dentro de la comunidad universitaria, sino también buscan moldear a un candidato a rector que cuente con el respaldo de la ex Jefa de Gobierno y posible candidata de Morena a la Presidencia. Uno de los nombres que más suena entre los integrantes de ese grupo político, es el actual coordinador de la ciencia universitaria, William Lee, quien fue director del Instituto de Astronomía. En Astronomía han gobernado durante toda la vida la destacada y prestigiada familia Peimbert-Torres, quienes tienen un vínculo muy cercano y han sido una especie de guía moral por muchos años para Sheinbaum.

De hecho, cuando el rector Graue alude en su mensaje ante el Consejo Universitario a las "descalificaciones" que se han dirigido a la Universidad y a su administración, no se refiere solo a los ataques abiertos y sin comprobación que le ha hecho el mismísimo presidente López Obrador, que el pasado 20 de junio sugirió una investigación a la Fundación Conde de Valenciana por una presunta evasión de impuestos al haber recaudado fondos por hasta 600 millones de pesos; eso, que en su momento respondió el propio rector y la Universidad aclarando que la Fundación era una organización altruista y sin fines de lucro, que apoyaba con cirugías y tratamientos oftalmológicos a pacientes sin recursos y que sus ingresos eran producto de las "cuotas de recuperación" que pagaban sus pacientes, es apenas una parte de la campaña negra que se instruyó desde la 4T contra Graue.

Muchas otras campañas en contra de la rectoría de Graue fueron inducidas y hasta pagadas desde el Gobierno de la Ciudad de México, que era la otra "mano negra" que filtraba información sobre presuntos viajes y gastos millonarios del rector y otros cuestionamientos con los que se pretendía minar y debilitar la imagen de la autoridad universitaria con el objetivo político claro de que, con un rector cuestionado y debilitado, sería más fácil intervenir e influir en la próxima sucesión de la rectoría.

A todos esos ataques Enrique Graue siempre respondió con su estilo característico de no responder personalmente, sino por las vías institucionales, con comunicados y discursos en los que evitaba siempre la confrontación directa con el presidente López Obrador y con el gobierno de la 4T. A diferencia de varios de sus antecesores que solían ser más enérgicos y directos en sus respuestas ante los intentos injerencistas de grupos políticos o de los gobiernos en la UNAM, a las que llegaron a responder lo mismo con encendidos discursos, mítines y hasta marchas, el actual rector siempre fue de formas cuidadosas y serenas, aunque tampoco dejaba pasar ningún intento de agresión a la autonomía universitaria.

Ese estilo particular del médico Graue Wiechers, llegó a ser interpretado por analistas e incluso por los propios integrantes del gobierno como "tibieza" o "debilidad", aunque al final, en 8 años que cumple al frente de la UNAM, el rector saliente logró mantener a raya a los intereses políticos y, aun con crisis reales o inducidas, como los reclamos de violencia de género en contra de las mujeres en los planteles universitarios o las reiteradas tomas de CCH´s y los paros en facultades, al final la Rectoría siempre logró evitar que se incendiara la pradera seca universitaria.

Hoy que va de salida y que su rectoría ha entrado en la recta final, el rector Graue sabe que la sucesión interna de la UNAM, ya en marcha, será un riesgo real de injerencia y manipulación de grupos políticos y que, particularmente el movimiento político gobernante, que desde su llegada al poder tuvo en la mira el control de la máxima universidad pública, hoy podría aprovechar la coyuntura que representa la transición de poder en la casa de estudios. Por eso su llamado y alerta de este viernes a los universitarios es tan importante: si no cierran filas y evitan la injerencia de los intereses políticos, la Universidad podría perder sus valores más preciados: la libertad de cátedra, la pluralidad y diversidad de pensamiento y, sobre todo, su autonomía constitucional, a manos de la 4T que pretende controlar y reformar a la Universidad Nacional en su nuevo modelo de pensamiento universitario.

En septiembre próximo se ha anunciado el regreso a las aulas y a la investigación universitaria del exrector Juan Ramón de la Fuente, actual embajador de México en la ONU, y también el mayor aliado del rector Graue en el intento de evitar la colonización de la UNAM por parte del actual gobierno. Veremos si, en la parte final de su mandato, el rector mantiene su estilo institucional y político o si, después de su llamado de alerta de ayer, logra hacer que se activen las defensas de la comunidad universitaria ante las ambiciones políticas que ya rondan a la Universidad Nacional.

NOTAS INDISCRETAS… La incógnita que mantienen abierta Movimiento Ciudadano y su líder Dante Delgado, sobre si irán solos a la elección presidencial o si se sumarían finalmente al Frente Amplio por México, sigue siendo una de las grandes dudas que rodean a la sucesión adelantada que vive el país. Entre los coqueteos con las candidaturas de Luis Donaldo Colosio o Samuel García, los sectores emecistas que piden apoyar una postulación de Xóchitl Gálvez y la presión del grupo político de Enrique Alfaro en Jalisco para que MC se sume a una gran alianza opositora, Dante Delgado sigue jugando con las cartas tapadas y deja que corran todo tipo de versiones y especulaciones, la más insistente que el mismo fundador de MC sigue esperando a Marcelo Ebrard y su posible rompimiento con la 4T para definir la nominación presidencial de su partido. Y en medio de ese juego político o estrategia que no se sabe bien cómo terminará, este viernes el expresidente Felipe Calderón le mandó un mensaje desde su autoexilio a Dante: "Sí MC va sólo a la elección, cometería un error de graves consecuencias para la democracia y causaría un daño quizá irreparable a todos los mexicanos. La consolidación de los regímenes populistas autocráticos suele ser irreversible. Si alguno de ellos quiere ser candidato, que participe en una primaria como la que está teniendo lugar en el frente, y que sea la ganadora o el ganador apoyado por los 4 partidos", dijo el ex mandatario desde su cuenta de Twitter al que ahora llaman X. ¿Será que Dante escucha los clamores internos y externos para acelerar las definiciones de su partido o, como el viejo lobo de mar que es de la política, aguantará sus cartas hasta que llegue el momento de abrirlas?...El próximo 26 de agosto The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS) entrega en la capital de los Estados Unidos los Napolitan Victory Awards y ahí la mexicana Daniela Miyuki López Muñoz recibirá este reconocimiento como Mujer Influyente del Año. Daniela Miyuki es una joven, pero experimentada emprendedora de Aguascalientes que milita justamente en Movimiento Ciudadano y que se está perfilando como una de las nuevas figuras que serán protagonistas del cambio generacional de la clase política. Los Napolitan Victory Awards reconocen la excelencia en diversas categorías, incluyendo campañas políticas, proyectos innovadores y líderes destacados en el ámbito político, y ha sido recibido por personalidades como Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader, Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez y José Mujica, entre otros…La participación del PRD en el Frente Amplio Opositor no está en duda, aunque la molestia de los perredistas por la forma tan burda e inexplicada en que eliminaron a sus dos aspirantes, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, sí es real. La dirigencia de Jesús Zambrano está pidiendo que los miembros del Comité Organizador le expliquen a él y a sus precandidatos por qué cambiaron o endurecieron al final los requisitos sobre las 150 mil firmas, y de las explicaciones y respuestas que les den los integrantes de ese comité, dependerán las acciones que tomen los perredistas, que podrían incluso impugnar legalmente su exclusión del proceso ante el Tribunal Electoral federal. Eso sí, es un hecho que el PRD subirá sus exigencias en las posiciones de diputados y senadores, a partir del hecho ya irreversible, de que la candidatura presidencial terminará siendo un tema exclusivo del PRI-AN…Los dados cierran semana con Serpiente Doble. Semana de altibajos.