"Maltrato a Cárdenas: AMLO y Claudia desinformados", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Primero fue el Presidente quien, sin tener la información verídica, arremetió contra Cuauhtémoc Cárdenas y lo declaró su "adversario en lo político", por presuntamente apoyar el documento del grupo Mexicolectivo que propone un cambio del modelo de país que impera en la 4T. Luego fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien –como ya es costumbre– repitió literalmente los dichos del Presidente y también se lanzó contra el ingeniero por tomar "una definición de dónde quiere estar" y cuestionar que el ingeniero ya no estaba "con el pueblo" ni con el movimiento lopezobradorista.

Pero resulta que ninguno de los dos, ni el Presidente ni su pupila la gobernante capitalina, se molestaron en verificar si realmente el ingeniero Cárdenas había asistido al evento donde se presentó el documento "Un Punto de Partida" y sí había avalado la propuesta impulsada por intelectuales, académicos, políticos y activistas de la sociedad civil, que cuestiona y propone cambiar la situación actual del país. Resulta que Cárdenas no sólo no asistió el pasado lunes a dicha presentación, sino que desde una semana antes avisó a los integrantes del Mexicolectivo que ya no acompañaría su propuesta y que se bajaba de ese movimiento en el que participó desde sus inicios.

Por eso, cuando en la conferencia de ayer en Palacio Nacional le preguntaron a López Obrador qué pensaba del documento "Punto de Partida" y de que si el ingeniero Cárdenas ya era su adversario por apoyar un movimiento crítico a su gobierno, el Presidente claramente habló y opinó desde la desinformación total, pues la ausencia de Cuauhtémoc el lunes en la presentación de ese proyecto había sido el deslinde del tres veces candidato presidencial de tal propuesta, que además él mismo confirmó ayer por la tarde en un comunicado de prensa.

–¿Sería entonces Cuauhtémoc Cárdenas su adversario, Presidente? –le preguntaron al mandatario.

– En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta y no hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.

Pero si la declaración del Presidente fue desinformada e injusta para el político que lo llevó a militar primero en el Frente Democrático Nacional y luego en el PRD, donde lo apoyó para ser candidato a gobernador de Tabasco, dirigente nacional perredista y candidato a jefe de Gobierno de la CDMX, la de Claudia Sheinbaum fue aún peor, pues ella cuestionó al ingeniero cuando ya se sabía que él no había asistido al evento del Mexicolectivo y del que el propio Cárdenas se había deslindado del proyecto en un comunicado.

"Bueno, pues es que yo coincido ahí (con el Presidente) en donde hay momentos de definición política y en esa definición pues uno decide dónde quiere estar y en esa definición, con todo el respeto al ingeniero, pues él toma una decisión de dónde quiere estar. Nosotros también tenemos una definición muy clara y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el Presidente", dijo muy segura la doctora, desde su desinformación sobre la posición de Cárdenas.

Para el momento en que Sheinbaum imitaba al Presidente y también declaraba adversario al ingeniero, éste emitía un comunicado en el que señalaba que él apoyaba el debate de ideas para fortalecer la democracia y que por eso siempre había alentado diferentes propuestas para buscar resolver los graves problemas del país. Pero Cárdenas se deslindaba del documento presentado el lunes: "En el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más".

Fue el ataque desde la mañanera, al calificarlo de "adversario político" e indirectamente llamarlo "conservador", como se refirió a los promoventes del multicitado proyecto ciudadano, lo que motivó que Cuauhtémoc Cárdenas decidiera aclarar su no participación en el evento y su deslinde del grupo que lo promovió. Fue claramente un mensaje para López Obrador y para dejar en claro que el Presidente de México opina, descalifica y ataca en sus mañaneras desde la desinformación y la ignorancia de los temas.

Pero si en el caso de López Obrador el ingeniero fue sutil, cuando sus cercanos le comentaron de la declaración de Claudia Sheinbaum que también lo descalificaba, imitando al Presidente y lo metía al cajón de los adversarios y conservadores, el comentario que dicen haberle escuchado al líder de la ruptura histórica del PRI, fundador del PRD, referente moral de la izquierda mexicana a nivel nacional e internacional y tres veces candidato presidencial fue, como suele ser su estilo, breve pero contundente: "Oportunismo que no sorprende. Hay que aprender a callar cuando no se sabe de lo que se habla".

¿Será que hoy en la mañanera y en el Palacio del Ayuntamiento habrá disculpas para el ingeniero o al menos el reconocimiento de que se equivocaron en el ataque y la descalificación? Como decía Santo Tomás…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.