"Vejez y violencia acabaron con bono demográfico", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

En 1972 comenzó una de las más grandes oportunidades que México ha tenido para salir de la pobreza y el subdesarrollo. El llamado "bono demográfico" comenzó en esa época para un país que entonces venía del llamado "milagro mexicano", con el modelo del "desarrollo estabilizador" del viejo régimen priista y se le abría un horizonte prometedor para crecer y potenciar su desarrollo con el impulso de una población mayoritaria en edad productiva, entre los 15 y los 64 años, que de acuerdo a los expertos internacionales, garantizaba un motor de crecimiento económico que, si se apoyaba debidamente con planes de gobierno y políticas públicas, podría haber llevado a la economía mexicana a ubicarse entre las más importantes del mundo.

Durante décadas se habló del enorme potencial que tenía nuestro país para aprovechar a esa población mayoritariamente joven y se diseñaron planes y estrategias que pretendían canalizar esa energía y fuerza productiva para el desarrollo del país con la idea de que, al llegar 2030, cuando ese bono se agotara por el envejecimiento de la población y la inversión de la curva demográfica, México hubiera aprovechado al máximo una ventaja poblacional que muy pocos países tenían en ese momento.

Hoy, treinta años después de aquellas proyecciones y de tantos planes, estrategias y discursos que resultaron huecos y fallidos, cuando nos acercamos al final de esa fase en la que la población en edad productiva (15 a 64 años) superaba por mucho a la población dependiente, el crecimiento de la economía mexicana para este año, estimado en 0.7% entre los analistas más optimistas y 0.5% los más realistas, confirman una dura y dolorosa verdad: el bono demográfico fue otra de las muchas oportunidades perdidas para los mexicanos que vieron pasar esa etapa dorada en su población productiva, sin que ni gobernantes ni sociedad hayan hecho lo necesario para explotarla al máximo y generar un crecimiento económico para las generaciones futuras.

Cuando nos quedan apenas cuatro años para que termine de cambiar la curva demográfica y nuestra población mayoritaria rebase los 60 años, está más que claro que México y sus gobernantes no hicieron lo que tenían que hacer para aprovechar el enorme potencial que representaba una población joven y productiva. Ni se invirtió más en educación ni se generó infraestructura moderna y tecnologizada ni se crearon en la medida que se necesitaban los empleos productivos; por el contrario, se deterioró el sistema educativo nacional por la falta de inversión, se envejeció la infraestructura construida entre los 50 y los 70, y el empleo informal terminó siendo de 54%, mientras el empleo formal se depauperó por los bajos salarios.

La demagogia política, las improvisaciones y ocurrencias, junto con la falta de planeación y de visión de Estado, que se manifiesta en la maldita costumbre de reinventar este país cada seis años y destruir lo poco que se avanza en cada sexenio fueron sin duda los principales causantes de que se desperdiciara el bono demográfico y en eso todos los partidos y presidentes que han gobernado este país entre 1972 y la actualidad tienen culpa y responsabilidad, como también la tiene una sociedad apática, despolitizada y que creyó en promesas de cambio y en liderazgos falaces y populistas que hoy están a punto de agotar el dichoso bono demográfico, incluso antes de que termine oficialmente en 2030.

Pero también hubo otro factor que, derivado también de la incapacidad política de quienes nos han gobernado, terminó por acelerar el fin de ese bono y desperdició el potencial de la población joven y productiva. Ese factor es la violencia del narcotráfico, el cáncer que no sólo ha consumido la paz, la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos, sino que también ha mermado nuestras capacidades productivas y ahora incluso cobra impuestos y controla las economías locales y regionales mediante las amenazas, el miedo y las balas.

Esa afirmación se sostiene en el estudio que recientemente publicó el Inegi sobre cuáles fueron las causas de mortalidad más comunes entre los mexicanos en el año 2024, del que se desprende un dato tan doloroso como aterrador: el homicidio doloso es la principal causa de defunción entre las personas de 15 a 44 años en México. Es decir, que buena parte de ese bono demográfico, que todavía pudo aprovecharse a partir del año 2000, cuando el país entró de lleno en la globalización y el comercio mundial con el TLC, se perdió por la violencia narca que asesinó a jóvenes y adultos en edad productiva, arrebatándonos con ello las oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Si a eso se le añaden las cifras, también reportadas por el Inegi sobre el número de homicidios violentos del último sexenio: 201 mil asesinatos en el gobierno de López Obrador, que representan 30% de los que hubo con Enrique Peña Nieto y 50% más de los que registró el gobierno de Felipe Calderón, queda más que claro que, en los últimos 20 años, la población productiva de México, que aún era mayoría, terminó muerta, desaparecida y enterrada en fosas clandestinas, en lugar de haberla puesto a trabajar y a producir en favor de este país durante las últimas dos décadas.

Al final parece maldición que, en este país, cada que se habla de "oportunidades históricas" para crecer y alcanzar la modernidad, el desarrollo y la igualdad económica y social cada vez más lejana en este México de grandes contrastes, esas oportunidades terminan por desperdiciarse y desaprovecharse. Así está a punto de ocurrir con el bono demográfico y así pasó con el famoso nearshoring que terminó esfumándose como los sueños de grandeza de los mexicanos y las promesas vanas y demagógicas de nuestros gobernantes… Los dados siguen mandando Serpientes. Semana de caídas.