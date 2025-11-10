"El INE y sus credenciales: negocio entre cuates", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

El Instituto Nacional Electoral, colonizado por la 4T y bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, habrá perdido independencia, autonomía y profesionalismo, pero lo que sí mantiene son los negocios que se pueden hacer al amparo de los millonarios contratos que otorga el órgano electoral a las empresas particulares.

Es el caso de la emisión de las credenciales para votar que constantemente se están renovando y representan uno de los contratos más grandes y por mayores recursos que asigna el INE. Y en esta ocasión, para producir las nuevas credenciales que demandan los electores, Guadalupe Taddei cambió las bases de licitación para la fabricación de los plásticos con el único objetivo de favorecer a proveedores muy específicos encabezados, nuevamente, por José Alfredo Hernández Casillas, a través de las empresas Litoformas, S.A. de C.V.

Hernández Casillas es un empresario cuestionado en el sector de las impresiones, quien junto con su hermano Raymundo Hernández Casillas, utilizan las razones sociales Corporativo ZEG y Cajas Graf, que han sido favorecidas con varios contratos en el INE para la elaboración de mamparas, casillas y urnas, y que también reciben contratos en varios organismos electorales de los estados gobernados por Morena, como Campeche, Veracruz y Morelos, a pesar de que también tienen varias observaciones por parte de otros OPLES y se menciona que ambas empresas han sido intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera a petición de la FGR, por denuncias públicas que han recibido por tratarse de empresas de impresión fantasma vinculadas a prácticas de sobornos en diversas licitaciones.

De acuerdo con fuentes internas, el actual director ejecutivo de administración del INE, Jesús Octavio García González, es familiar de los Hernández Casillas y ex empleado representante legal de Corporativo ZEG S.A de C.V y Cajas Graf S.A de C.V, las dos empresas favorecidas por el instituto y resulta que su familiar es uno de los responsables de poner a modo las bases de la licitación para la fabricación e impresión de las nuevas credenciales de elector.

Octavio García González, además de ser sobrino de José Alfredo Hernández Casillas y de haber sido representante legal de una de sus empresas, participó en el proceso de selección de consejeros del Instituto Electoral de Veracruz y ha ayudado a obtener contratos para Cajas Graf en el instituto veracruzano durante las últimas 3 elecciones. Tan sólo en este 2025, según las fuentes del INE, el director administrativo ayudó a obtener 2 contratos para Lithoformas en el OPLE de Veracruz.

Las nuevas bases de licitación para la manufactura de estas credenciales, afirman las fuentes, limitan la competencia y favorecen a ciertos proveedores. Las reglas actuales, comparadas con las de 2019, muestran requisitos más restrictivos y duplicidad en certificaciones técnicas, lo que reduce la posibilidad de participación de nuevos fabricantes y genera riesgos de dependencia tecnológica.

Como ejemplo mencionan que a pesar de que el INE no puede favorecer a marcas o fabricantes específicos en las licitaciones, en materia de solución de identidad para códigos bidimensionales (códigos QR) se enfoca en favorecer al fabricante HuBOX, y con las nuevas bases no permite ofrecer una solución con características similares o superiores. En el 2022 HuBOX cotizó esos códigos de alta densidad en US 1.7 centavos cada uno. Sin justificación alguna para el 2025 cotiza exactamente lo mismo en US$ 12 centavos lo cual deja entrever el tamaño de corrupción al interior del instituto.

También en las nuevas bases de licitación de las credenciales se observan diferencias notables en los criterios de experiencia, certificaciones y localización de centros de producción. La combinación de estos factores reduce la competencia efectiva, incrementa costos en perjuicio del presupuesto público y crea condiciones para monopolios tecnológicos que comprometan la seguridad y continuidad de procesos estratégicos, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.

Así es que con el INE morenizado la capacidad de fiscalización de los procesos de ese instituto también se ha visto afectada, pero las denuncias de favoritismo desde la presidencia de Guadalupe Taddei en la asignación de contratos millonarios, ameritaría una revisión técnica y de integridad por parte de los órganos de control y auditoría, a fin de garantizar que los contratos públicos cumplan con los principios de imparcialidad, eficiencia y libre competencia que establece la ley.

La relación de negocios que hay entre la presidenta del INE y los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas (con un familiar y ex empleado sembrado dentro del instituto) ameritan claramente una nueva ruta de investigación: la manufactura de credenciales para votar a partir de bases de licitación diseñadas a la medida para favorecer a Litoformas SA de CV y HuBOX, entre otros. ¿O será que en la medida que el instituto, otrora ciudadano, se ha alineado ya a los postulados de la 4T, también permitirá la corrupción como una práctica común y tolerada? Es pregunta.

Se baten los dados en busca de una Escalera, pero acecha la Serpiente. La semana se viene complicada.