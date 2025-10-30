"La gran mentira de la ‘soberanía alimentaria’", escribe Salvador García Soto en #Serpientesyescaleras

El paro nacional campesino, que encabezaron esta semana productores de maíz de varios estados de la República, puso al descubierto otra de las grandes mentiras y engaños de la 4T y de su fundador, Andrés Manuel López Obrador: la "soberanía alimentaria" que prometió el expresidente y que sigue manejando en su discurso la presidenta Claudia Sheinbaum, no es más que una engañifa demagógica que nunca tuvo -ni tiene todavía- ni plan ni estrategia ni mucho menos presupuesto público y lo poco que tenía terminó siendo saqueado por el desfalco millonario a Segalmex y el envío clandestino de alimentos a Cuba.

Porque aunque los productores de maíz ya se arreglaron con el gobierno y aceptarán un precio de garantía de siete mil 100 pesos -dividido entre los seis mil 50 que les ofrece el gobierno más los 950 pesos que recibirá cada productor como subsidio-, lo que afloró durante los tres días que duró su protesta, en la que bloquearon y afectaron carreteras y autopistas en casi 24 estados, principalmente en la zona del Bajío, es la realidad de la producción de los alimentos básicos en México, en la que somos mayoritariamente dependientes de las importaciones desde el extranjero.

Porque el campo nacional sólo produce actualmente 52% del total de maíz que consumimos, mientras que la mayor parte -58%- proviene de importaciones de distintos países, incluido el maíz transgénico de los Estados Unidos que se seguirá comprando tras la derrota del Gobierno mexicano en los paneles del TMEC. La dependencia de las importaciones extranjeras se disparó en los últimos seis años en buena medida porque la producción nacional cayó ante la falta de apoyos económicos, tanto en créditos como en subsidios directos, que fueron eliminados por decreto presidencial en 2019.

La desaparición de programas como Aserca y de la Financiera Rural ordenada por López Obrador, bajo el argumento de que "había mucha corrupción" que nunca probó, denunció ni castigó, dejó prácticamente en el abandono a los productores del maíz que perdieron dos fuentes de financiamiento y apoyo comercial que existían desde el año 2000 y que habían funcionado para subsidiar a cultivos estratégicos como el maíz, sorgo y arroz, entre otros.

En lugar de esos programas, el gobierno anterior instituyó un apoyo a los campesinos, pero sólo a los que tenían menores extensiones de tierra y sistemas de riego de temporal, que son los que apenas producen 20% del maíz total que se cosecha en el país, mientras a los productores que tenían más tierras, tecnologías de riego y que producen 80% del total de las cosechas maiceras, se les dejó sin ningún tipo de apoyo o subsidio, provocando la caída de la producción y el incremento de las importaciones.

Eso sí, al expresidente se le llenaba la boca hablando de la "soberanía alimentaria" y de la creación de uno de sus monstruos que, con reminiscencias de la antigua Conasupo, nació supuestamente para garantizar el abasto alimentario de los mexicanos y la tan sobada "soberanía" en la producción de alimentos. Pero, como la mayoría de las ocurrencias de López Obrador, Segalmex, dirigida por su amigo y exjefe, el priista Ignacio Ovalle, resultó no sólo ser parecida a la Conasupo, sino que superó con mucho aquel organismo del pasado priista, en materia de corrupción.

En los hechos y según las denuncias penales que documentó la Auditoría Superior de la Federación, Ovalle y sus colaboradores resultaron ser saqueadores del presupuesto y el desfalco a la Nación por más de 15 mmdp terminó con la detención y encarcelamiento de directores administrativos, mientras al director de Segalmex se le protegió desde Palacio Nacional y todavía hoy sigue impune no sólo por los faltantes sino por las evidencias de que esa dependencia resultó funcionar más para llevar a Cuba alimentos que eran para los mexicanos y que fueron regalados, bajo el disfraz de "ayuda humanitaria", para sostener a la dictadura castrista que encabeza Miguel Díaz Canel.

Así llegamos al actual gobierno de Claudia Sheinbaum a la que, con la reciente caída de los precios internacionales del maíz en los mercados de Chicago, le estalló otra más de las bombas de tiempo que le dejó su adorado antecesor. La protesta campesina que paralizó buena parte de la red carretera y de autopistas del país por más de 48 horas, dejando una estela de afectaciones a personas que se quedaron varadas y sin ayuda de ninguna autoridad, fue el gran aviso de que a los productores agrícolas los abandonó por siete años la 4T y se olvidó de que gritar y proclamar en sus mítines y discurso que "sin maíz no hay país", no basta para garantizar que el campo mexicano produzca el alimento básico que más consumimos.

La doctora, al principio, pareció no dimensionar la magnitud de la movilización campesina ni el tono enardecido y desesperado de los productores agrícolas que ya habían amenazado con venir a tomar la Ciudad de México con sus tractores y camiones si el gobierno no atendía su demanda de un precio de garantía justo como el que ellos pedían. Entre el tono desenfadado con el que Sheinbaum se refería a las protestas campesinas y la torpeza y falta de tacto de su secretario de Agricultura, Julio Berdegué, estuvieron a punto de provocar un estallido de mayores dimensiones.

Pero al final, como siempre pasa, la realidad terminó golpeando en la cara a la Presidenta y a su gabinete, que tuvieron que ceder y ayer anunciaron el otorgamiento de un subsidio directo para complementar el precio por tonelada de siete mil 100 pesos, sólo 100 pesos menos de lo que pedían los productores desde el inicio de su movimiento.

El martes pasado la doctora había dicho con desenfado que sería hasta el jueves, o sea hoy, cuando el secretario Berdegué fuera a la mañanera a explicar la situación. Pero al final, ayer apareció don Julio anunciando el otorgamiento del subsidio que financiarán el Gobierno federal y los gobiernos estatales, y con el que lograron calmar, al menos por ahora, a la bestia campesina que se estaba sublevando. Una lección más para este régimen de que la realidad no es siempre la que ellos proclaman como propaganda y consigna; la realidad es la que es y a veces, como en el caso del campo, sólo se dan cuenta hasta que les revienta en la cara… Capicúa de los Dados. Repetimos el tiro.