"La estrategia del gobierno vs. Salinas", escribe Salvador García Soto en #Serpientesyescaleras

Ante el duelo de ajedrez político que pretende jugar Ricardo Salinas Pliego, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene listo su siguiente movimiento con el que pondrá al empresario, literalmente, en jaque mate.

La estrategia oficial en contra del dueño del Grupo Salinas ya está en marcha y arrancará con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen previsto discutir su amparo en noviembre próximo, una vez que se apruebe el Paquete Económico 2026 en el Congreso, para iniciar la revisión de los amparos por cuatro créditos fiscales interpuestos por el empresario, que en conjunto suman 36 mil millones de pesos.

El caso ha sido turnado nada menos que a la ponencia de la ministra Lenia Batres, quien ha expresado públicamente sus críticas y cuestionamientos a Salinas Pliego, y que en la pasada Corte había sido impugnada por el empresario, mediante una solicitud de que se excusara de participar en la revisión de sus amparos por "animadversión declarada" en su contra. Sin embargo, en esta nueva Corte ya no aplicará la solicitud interpuesta por los abogados de Grupo Salinas contra Batres.

Y como, según nos dicen fuentes bien informadas del gobierno, ya en la 4T tienen previsto que el fallo mayoritario de los ministros (se requieren sólo cinco votos para hacer mayoría) será a favor del SAT, ya están haciendo escenarios y estrategias sobre cómo procederá el gobierno si Salinas Pliego se niega a pagar lo que defina la Corte, que se estima en unos 36 a 38 mil millones de pesos que el tribunal constitucional le ordenará saldar al empresario.

Pero como saben que difícilmente Salinas aceptará o incluso podrá pagar tal cantidad, que en términos reales equivale casi al valor total de su grupo empresarial, el SAT, con el visto bueno de la presidenta Sheinbaum, ya tiene listo el procedimiento jurídico y las sanciones que le iniciarán al empresario si no paga lo mandatado por la Corte.

Entre las acciones que tienen previstas en caso de no pago, está primero el embargo de todas las empresas de Grupo Salinas, incluidas las que son concesiones federales y las que no lo son, que las tomaría bajo su control el gobierno con miras a ofrecerlas a precios de mercado a posibles compradores interesados.

Qué tan planeada y avanzada está ya la jugada que prepara el Gobierno federal contra Ricardo Salinas Pliego que las fuentes cercanas al tema nos aseguran que en este momento ya hay varios empresarios mexicanos interesados en ofertar por las empresas de Grupo Salinas en cuanto sean ofrecidas en venta por las autoridades fiscales federales.

"Ya hay varios tiradores interesados que han buscado información sobre una posible venta del grupo, ya sea en todo su conjunto o de manera separada", nos dijo una de las fuentes que asegura que el mayor interés si el gobierno embarga y vende las empresas de Salinas, estaría en la concesión de Banco Azteca, seguido por la red de tiendas de Elektra.

Así que, mientras el empresario autodeclarado ya como aspirante presidencial para 2030 juega de acuerdo a su estrategia, en la que no le queda más salida legal que recurrir a instancias internacionales, como ya lo ha anunciado, en la parte política a Salinas Pliego sólo le queda la ruta de seguir con su "huida hacia adelante" con la que buscará recapitalizarse política y económicamente, emprendiendo un camino sin retorno en busca de la nominación presidencial en 2030.

Y si todo sale como lo tienen previsto en el Gobierno federal, lo que tendrán ahora como su principal figura opositora, será una mezcla de Javier Milei y Donald Trump en la versión mexicana que encarna Salinas Pliego que, ya sin nada qué perder y con la seguridad que le da el haber movido ya parte de su patrimonio fuera del país, se jugará su resto en el objetivo, nada fácil, de derrocar a Morena y terminar con el régimen autoritario de la 4T en 2030... Los dados se baten en busca de una Escalera. Pero tocó Serpiente.