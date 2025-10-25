"Arranca la pelea por el CCE", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Después del largo mandato de Francisco Cervantes, que lo dirigió por tres periodos consecutivos desde 2022 hasta finales de este 2025, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se aprestan a elegir a un nuevo presidente en diciembre próximo, lo que ha empezado a agitar las aguas del organismo cúpula del sector empresarial mexicano.

En la próxima Asamblea anual del organismo, que se prepara para finales de este año, se llevarán a cabo las votaciones para elegir al nuevo presidente, con el voto de las 14 cámaras y organismo empresariales que lo integran, entre las que se encuentran las organizaciones asociadas, Concamin, Concanaco, Coparmex, AMIS, CMN, CBA y ABM, que son las únicas que tienen voz y voto en esta elección, aunque también están los organismos invitados que son Canaco, Canacintra, AMIB, Comce y Antad, y cerca de dos mil asociaciones de emprendedores y dueños de negocios y pequeñas empresas mexicanas.

Tras las dos reelecciones formales de Francisco Cervantes, quien transitó por la mitad del sexenio del presidente López Obrador y este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, gracias a una decisión política que le permitió alargar su mandato que concluía en enero de este año hasta el próximo mes de diciembre, la renovación del CCE ocurrirá en un momento clave, cuando el sector empresarial se prepara para participar en la renegociación del TMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, en la que los empresarios son parte del llamado "cuarto de junto" y juegan un papel importante en las decisiones que toma el Gobierno mexicano.

Cervantes se caracterizó por ser un líder que mantuvo unido al Consejo empresarial y que al mismo tiempo tuvo una relación muy cordial y cercana con Palacio Nacional, primero con López Obrador, quien siempre consideraba al CCE en sus reuniones y diálogo con los empresarios, y también en el arranque del gobierno de Sheinbaum, que también se apoyó en el organismo cúpula para la interlocución con el empresariado en programas como el llamado Pacic, para frenar la inflación en los alimentos, el relanzamiento de la marca "Hecho en México" y las consultas sobre las amenazas arancelarias de Trump.

En la carrera para presidir el Consejo Coordinador Empresarial que apenas comienza, ya hay un primer aspirante fuerte y autodestapado: el expresidente de la Coparmex, José Medina Mora, quien ya ha manifestado abiertamente su interés por presidir el organismo. Lo hizo primero a finales de 2024, cuando se preparaba ya el relevo de Cervantes que finalmente se pospuso hasta finales de este año, y ahora, por segunda ocasión Medina Mora se apunta como candidato para la próxima elección a finales de diciembre.

Aunque Medina es hasta ahora el único aspirante ya declarado como tal, también se mencionan entre los empresarios a Juan Cortina, del Consejo Nacional Agropecuario y a Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, aunque oficialmente ninguno de los dos ha confirmado hasta el momento su intención de disputar la presidencia del CCE.

José Medina Mora tiene una amplia trayectoria en el mundo empresarial mexicano. Es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, empresa de Tecnología de Información con presencia en México, Colombia, Chile y EUA. Fue presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana de 2021 a 2024 y es actualmente vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial.

En su paso por la Coparmex, Medina Mora mantuvo un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno federal, por lo que ya es conocido y no lo ven mal en Palacio Nacional en donde participó en varias reuniones con la presidenta Sheinbaum en el lanzamiento del Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo. Con el anuncio de su aspiración, el empresario ha sostenido reuniones en las que dialoga con líderes empresariales, e incluso con funcionarios del Gobierno federal interesados en escucharlo y conocer su visión de país.

El próximo 6 de noviembre se abre la convocatoria para el registro de los aspirantes a presidir el CCE y se verá quiénes más buscarán disputar ese cargo para un periodo particularmente importante para el empresariado mexicano, en donde la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entrará en una etapa crucial, en la que México se juega su futuro económico, por lo que el sector empresarial necesita de un liderazgo fuerte que acompañe al Gobierno federal en las negociaciones y ayude a defender los intereses de México ante el embate proteccionista del gobierno de Donald Trump.

Veremos a quién eligen los empresarios nacionales como su dirigente para esta coyuntura tan delicada y si se cumplen los estatutos del CCE que mandatan una elección abierta y transparente de su nuevo dirigente. Y a quien surja de la votación de diciembre próximo le corresponderá participar en la reestructuración del estratégico "cuarto de junto", para la renegociación del TMEC y llevar la relación en el segundo año de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum… Los dados cierran la semana optimista y mandan Doble Escalera. Tranquilidad y descanso para los amables lectores.