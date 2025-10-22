"Las mentiras de Noroña", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Al anunciar los motivos por los que se ausentará por 10 días del Senado, con una licencia temporal para irse de gorra a hacer "turismo revolucionario" al Medio Oriente y visitar Palestina con todos los gastos pagados por los jeques del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, el senador Gerardo Fernández Noroña afirmó que se va tranquilo a su viaje "porque estoy bien con mi grupo parlamentario. Estoy bien con mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy bien con el movimiento".

Pero como muchas de las cosas que afirma el polémico Senador morenista, resulta que ni está bien con su grupo parlamentario, en donde son muchos los senadores de la bancada de Morena que lo ven mal y detestan su estilo altanero y prepotente, ni está tan bien como dice con la Presidenta, a quien le han escuchado en privado comentarios negativos sobre los excesos y escándalos en los que se ha visto envuelto Noroña y, a partir de eso, su afirmación de que está muy bien "con el movimiento" es completamente subjetiva.

Tal y como ha ocurrido con muchos de sus dichos y explicaciones públicas, el senador Fernández Noroña nunca aclara bien lo que afirma ni da las explicaciones puntuales que corresponderían a su carácter de representante popular. Por ejemplo, cuando afirmó, para justificar sus gastos onerosos en viajes y casas de descanso, que recibía "donaciones monetarias" importantes en su página, cuando nunca explicó quién y por qué le donaban dinero directamente a él y no a través de su partido político, máxime cuando esas "donaciones" las recibía en tiempos que no son electorales ni de campañas políticas, algo que según la ley constituiría un delito.

Porque en México un senador, como cualquier otro servidor o funcionario público, no puede recibir donaciones monetarias directamente, fuera de los cauces y mecanismos para el financiamiento de los partidos políticos. Recibir dádivas o beneficios directamente podría considerarse un delito o una falta administrativa grave, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los funcionarios públicos, incluidos los senadores, tienen prohibido aceptar dinero, regalos, favores o beneficios de terceros en relación a sus funciones.

Pero además de la parte legal, las donaciones que él mismo dijo recibir en sus transmisiones por el canal de You Tube no tienen un origen claro ni se identifica a sus "donantes". Una investigación del periodista tapatío Jorge García Orozco para el sitio Emeequis reveló que dentro de esas donaciones recibió hasta 97 mil pesos en un solo mes y hasta 67 mil pesos en un solo día. Entre los que le aportan dinero por sus transmisiones en streaming, en las que se dedica sólo a hablar y a opinar, "hay un conjunto de usuarios que no reportan su nombre ni apellido real pero que le han hecho donaciones de miles de dólares", dice el reportaje.

La misma opacidad con afirmaciones no aclaradas fue la que mostró el Senador morenista cuando se reveló la existencia de su casa de descanso en Tepoztlán, la cual dijo haber pagado con un crédito bancario del que, hasta la fecha, no ha mostrado información ni documentos, además de que resultó ser una casa construida en terrenos comunales para lo que no tenía permiso de construcción, escrituras ni registro de haber comprado el terreno a los comuneros, que incluso protestaron afuera de su mansión con gritos y pancartas de "¡Fuera Noroña!".

Igual que cuando dijo que no había viajado en clase preferencial a París en marzo pasado y le publicaron fotos de él sentado en la clase Bussines, donde pagó 157 mil pesos, de los cuales él afirmó haber costeado 66 mil pesos y lo justificó diciendo que "es inhumano viajar 13 horas en turista si se está sirviendo al país", dijo sobre su asistencia a la Conferencia de Presidentes de Parlamentos que tuvo lugar en Estrasburgo, Francia, por aquellas fechas.

En fin, que mentir o decir verdades a medias, sin aclarar o documentar lo que afirma ya se ha vuelto una costumbre del senador Fernández Noroña. Y entre todos sus escándalos por el gusto que ha desarrollado por los lujos y las comodidades, a las cuales dice ser merecedor porque "yo no tengo la obligación de ser austero", con lo que claramente desafía los preceptos de "austeridad republicana" que dictó la presidenta Sheinbaum y que los hizo suyos la dirigencia nacional de Morena como una obligación para sus militantes.

Y eso es lo que contradice claramente su afirmación de que "estoy bien con mi compañera Presidenta". En medio del escándalo que enfrentó cuando lo descubrieron volando en un avión privado que rentó para ir a hacer proselitismo por su aspiración presidencial en Coahuila el fin de semana del 3 al 5 de octubre pasados, el Senador volvió a sus mentiras y primero dijo que sí rentó el avión particular, que le habría costado cerca de 257 mil pesos, en razón de dos mil pesos la hora de vuelo.

Cuando los periodistas le preguntaron quién había pagado su vuelo privado y si no faltaba con eso a las recomendaciones de austeridad de la Presidenta, Noroña contestó: "La compañera Presidenta dijo que cuando es necesario, se puede. Se justifica porque tenía poco tiempo…la Presidenta ha volado en vuelos que no son comerciales, pero eso no es lo que hacemos regularmente", comentó.

Y justo ese comentario no cayó nada bien en Palacio Nacional, donde en una reunión con varios de sus colaboradores y gobernadores, la mandataria expresó en tono molesto: "Este Noroña que dice que yo he tomado vuelos no comerciales y con ese se quiere justificar, ¿qué acaso no entiende que yo soy la Presidenta?", le escucharon decir a la doctora en esa reunión.

Así que ni está "bien con la compañera Presidenta" ni lo ven también los compañeros de su bancada de Morena donde cuestionan sus modos y sus excesos de gastos y declarativos, ni tampoco dice toda la verdad sobre el origen de su bonanza económica que comenzó a mostrar desde que asumió la presidencia del Senado.

Y ahora, con esa misma opacidad y falta de claridad, dice que los Emiratos Árabes Unidos le pagaron un viaje a Palestina a donde va como invitado. ¿Y la Ley de Responsabilidades Administrativas que le prohíbe, como senador, aceptar regalos o dádivas monetarias o en especie? Esa se la pasa Noroña por donde se pasa también la austeridad pregonada desde la Presidencia de la República…Los dados mandaron Capicúa. Falló el tiro.