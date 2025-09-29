"¿A quién señala Adán al acusar ‘fuego amigo’?", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

En su intento por apagar las hogueras que se encienden en torno a su figura, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó el viernes pasado que él sabe bien de "quién o quiénes" provienen los incendios que le están provocando con miras a debilitarlo políticamente y amenazó con que en algún momento daría a conocer a los que operan en su contra.

Y cuando los periodistas que asistían a su conferencia de prensa en la que intentó aclarar el origen de los 79 millones de pesos que le fueron depositados en sus cuentas y que no aparecen necesariamente en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, el político tabasqueño deslizó que quienes le están incendiando su pradera política pertenecen al mismo movimiento en el que el milita y del que fue fundador junto a su "hermano", el expresidente López Obrador.

"¿Percibe fuego amigo en esto?", le preguntaron el viernes los reporteros. "Mire, yo le voy a decir algo. Yo soy un político, pues, ya de vieja data y estoy acostumbrado ya a estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo: a cada santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo, yo fui secretario de Gobernación", respondió el líder morenista sin confirmar, pero tampoco negar, que lo que él considera "una campaña política y mediática" en su contra provenga del interior de su propio movimiento político.

El mensaje de Adán Augusto parece llevar destinatarios específicos y su comentario de que él fue secretario de Gobernación, claramente apunta a que tiene información de inteligencia sobre quiénes están dirigiéndole los ataques que hoy lo tienen en el ojo del huracán por su vinculación a Hernán Bermúdez Requena y las actividades criminales que llevaba a cabo quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco. Y cuando cita aquel refrán de santos y capillitas, claramente parece anunciar que prepara una respuesta para quién le está enderezando la campaña que acusa en su contra.

Rápidamente las afirmaciones y el tono de amenaza que utiliza el senador tabasqueño desataron toda clase de especulaciones y comentarios en las redes sociales, donde el fin de semana se hablaba de los posibles destinatarios del "fuego amigo" que acusa Adán Augusto. Una de esas versiones señalaba al poderoso secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch como uno de los aludidos, sin mencionarlo por su nombre, del líder parlamentario.

Y aunque él no dijo nombres, las menciones a García Harfuch hacen sentido porque él ha sido el artífice de toda la investigación y búsqueda que llevó a la captura de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay y a su posterior traslado, encarcelamiento y actual enjuiciamiento en México. Porque antes de que el secretario de seguridad federal tomara el asunto en sus manos, la carpeta de investigación que había abierto la Fiscalía de Tabasco, desde marzo del 2024, literalmente dormía el sueño de los justos y había tenido tan poco efecto que incluso una filtración de esas investigaciones ayudó a que el líder del grupo criminal "La Barredora" se fugara del país en cuanto se enteró de las indagatorias en su contra.

Pero no es la primera vez que desde el primer círculo del expresidente Andrés Manuel López Obrador —y Adán Augusto sin duda sigue siendo parte de ese núcleo— acusan a Omar García de encabezar espionajes e investigaciones en contra de cercanos al exmandatario que radica en Palenque. Incluso los hijos de López Obrador han llegado a quejarse, en reuniones familiares, de que el ex secretario que encabeza del gabinete de seguridad federal es quien ha ordenado monitorear y espiar sus actividades dentro y fuera de México.

La idea de que Harfuch "trabaja para los gringos" proviene directamente de los obradoristas más duros y radicales, quienes no sólo lo cuestionan sino que también le enderezan campañas en redes sociales con sus granjas de bots al superpolicía del gobierno de Sheinbaum, por la estrecha colaboración y confianza que le tienen en Washington y porque saben que si hay las famosas "listas" o peticiones de investigación por parte del Departamento de Estado a políticos de la 4T o de cualquier otro signo, es precisamente el secretario de Seguridad el encargado de atenderlas.

Así que tal vez las interpretaciones y especulaciones que desató la amenaza velada de Adán Augusto López, contra los que él dice ubicar como los autores de la "campaña" en su contra, no estén tan erradas. Sólo faltaría saber quiénes son los otros a los que el acosado líder senatorial se refiere cuando habla en plural de sus enemigos que le estarían disparando un fuego guinda que hoy lo tiene en la mira pública. Los dados abren con Escalera Doble. Se viene buena la semana.