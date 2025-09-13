"Los aranceles a China: ¿medida soberana o dictado de Trump?", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

El anuncio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de incluir en el paquete económico de 2026 aranceles de 50% a los autos ligeros provenientes de China y a otras importaciones del gigante asiático y de otros países del oriente lejano, con los que México no tiene tratados comerciales, ha desatado toda una ola de reacciones que empezaron en Pekin y continuaron entre los empresarios mexicanos de la industria automotriz, preocupados por las afectaciones que podría traer a la pujante industria automotriz nacional, los altos impuestos que se propone imponer a las automotrices chinas que hoy dominan el mercado de los autos ligeros, no sólo en México sino en buena parte de América Latina.

Aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió de inmediato a aclarar que la decisión de proponer esos aranceles no tiene que ver con presiones o "coerción" de los Estados Unidos y que se trata más bien de una decisión autónoma de México "para proteger a diversas industrias nacionales con las que tenemos un desbalance fuerte en la relación con China", el que la Presidenta y su gabinete económico hayan decidido imponer exactamente el mismo porcentaje que Donald Trump le aplicó a China, ha hecho que se interprete la decisión de Palacio Nacional como un "alineamiento a la guerra comercial trumpista" en contra del régimen chino, atribuido a la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio y la próxima renegociación del TMEC que comenzará a finales de este año.

La inclusión de esos aranceles a países orientales, incluido Corea del Sur, que tiene grandes inversiones automotrices en México, fue parte de lo que retrasó por varias horas la presentación del paquete económico 2026 el lunes pasado, porque en las altas esferas empresariales de México vieron con mucha preocupación la aplicación de esos impuestos, al grado de que industriales del Grupo Monterrey enviaron a Palacio Nacional un mensaje, antes de que se entregara el paquete en el Palacio Legislativo de San Lázaro, advirtiendo que la imposición de aranceles tan altos a China y Corea del Sur pondría en riesgo buena parte de la actividad industrial de México, debido a que muchos de los componentes de la industria automotriz nacional provienen del continente asiático.

Y mientras el tema se definía en medio de las presiones entre la Secretaría de Economía de Ebrard y la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador, la gran ausente, para variar, en esta discusión fue la Secretaría de Relaciones Exteriores de Juan Ramón de la Fuente, que volvió a hacer mutis y, aunque el tema comercial y arancelario no son de su incumbencia, sí lo es el diálogo político y diplomático con los llamados "Tigres del Oriente", con los que se está comprometiendo, con ese nivel de aranceles, no sólo las relaciones comerciales, sino también las diplomáticas que podrían verse afectadas ante las medidas unilaterales tomadas por el Gobierno mexicano.

Porque aunque se entienda la medida contra China, sea por decisión soberana o por presiones del gobierno de Trump, la sorpresa es incluir a Corea del Sur en los aranceles de 50%, porque si bien ha habido muchas reticencias de un grupo del sector empresarial mexicano para negociar un tratado de libre comercio con Seúl, los coreanos son un gran inversionista en México y esas inversiones se podrían ver afectadas por la imposición de aranceles tan altos, sin contar que los consumidores mexicanos, que hoy buscan marcas coreanas como Kia y Hyundai, pagarían un alto costo inflacionario por adquirir los autos de procedencia coreana.

La preocupación de los empresarios de la industria automotriz, luego de la reacción airada del Gobierno de Pekin, que advirtió que no aceptaría aranceles "por coerción de terceros" y llamó a México a sumarse a su plan para "promover el comercio global y la recuperación económica mundial", es que las marcas chinas no soporten los aranceles tan altos y decidan no continuar en el mercado mexicano, que es el 13o. en el consumo de autos a nivel mundial, mientras que a otros países del oriente, como Japón, que arma vehículos en territorio chino y a la marca estadounidense General Motors, que ocupa el segundo lugar de ventas en México y que llegó a importar desde China casi 70% de los autos que le vende a los mexicanos, no se les aplicarán los mismos aranceles que a los autos chinos, ya sean de combustión interna, híbridos y eléctricos.

Y es que, por más que el gobierno de la presidenta Sheinbaum justifique estos aranceles como una medida para compensar el desbalance comercial con China, que según Marcelo Ebrard es de 11 a 1 en favor de los chinos y por más que la industria automotriz nacional hoy sea la que más divisas aporta al país, muy por encima del petróleo, el turismo e incluso las remesas, la adopción del espejo arancelario de Trump, replicado por México y la narrativa del Gobierno mexicano ante la inminente renegociación del TMEC, claramente va más por el lado bilateral, ignorando completamente a Canadá. Eso sin contar el riesgo de enfrentarse con China que sigue siendo el armar la tercera parte de los vehículos que se producen anualmente en el mundo, mientras el bloque del TMEC ocupa el segundo lugar con 18% de la producción automotriz mundial.

En todo caso, si lo que realmente intentara la presidenta Sheinbaum es proteger a la industria automotriz mexicana, estratégica para el país, hay otros temas que tendrían que resolverse, antes de pensar en los aranceles al mercado chino, si lo que se quiere realmente es capitalizar y apoyar al sector automotriz, en medio de la transición energética a la que se ha comprometido México en los acuerdos sobre el cambio climático, para modificar el modelo de producción y consumo de los autos en el país. Por ejemplo, los empresarios automotrices han planteado la derogación del "decreto automotriz" heredado por el expresidente López Obrador, que fomenta la regularización de vehículos viejos de procedencia extranjera, conocidos como los "autos chocolate", que en promedio ha regularizado a tres millones de unidades chatarras que no sólo afectan la seguridad vial en el país, sino también la certeza jurídica y la calidad del aire por las emisiones contaminantes; eso sin contar la recaudación fiscal, el uso de infraestructura y el facilitar al narcotráfico y crimen organizado la adquisición de vehículos que son desecho en el vecino del norte y que los criminales trasladan y utilizan en territorio mexicano.

La deducibilidad de impuestos en la compra de vehículos nuevos y/o de arrendamiento vehicular es otra medida que, según la industria automotriz, podría modificar el Gobierno mexicano y su Secretaría de Hacienda si realmente se quiere apoyar a la industria automotriz. Actualmente los montos deducibles se hayan congelados en 175 mil y 250 mil pesos en vehículos eléctricos y otras tecnologías, según establece el artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando si se actualizaran esos montos a la inflación actual, la deducibilidad debiera ser de 580 mil pesos, cifra superior al costo promedio de un vehículo actualmente en México, que es de 470 mil pesos, por lo que se podrían actualizar los montos deducibles a 480 mil y 680 mil en la compra de vehículos eléctricos o de otras tecnologías.

A esas medidas se añaden otras propuestas como la creación de programas reales para la renovación del parque vehicular. No para que haya más vehículos sino para renovar el actual parque con esquemas de participación conjunta entre sector privado, el oficial y la banca de desarrollo. La creación de una reforma financiera de segunda generación para ampliar el crédito automotriz además de alentar el autofinanciamiento para vehículos seminuevos en óptimas condiciones, además de una verdadera estrategia nacional de movilidad con el transporte público como eje de inclusión y competitividad bajo el principio de que "la mejor movilidad es la convivencia armónica de todos los medios de transporte entre sí y preponderantemente el peatón". A eso se añadirían incentivos fiscales al proceso de transición energética y retomar el sistema para implementar una inspección técnica vehicular de carácter universal, obligatoria y estandarizada en materia ambiental y de condiciones físico-mecánicas.

Todo eso sería un paquete realista de medidas para impulsar, apoyar y proteger a la industria más potente que tenemos hoy los mexicanos, que es la automotriz. Sobre todo en momentos en los que los indicadores de producción, exportación y ventas nacionales de autos han bajado por la incertidumbre sobre la continuidad del TMEC. No basta imponer aranceles tan grandes al gigante chino si lo que realmente quiere la Presidenta es potenciar e impulsar la producción de autos y de autopartes en el país.

Haría falta mucho más imaginación y osadía del gobierno de la doctora Sheinbaum para lograr, en medio de las presiones tanto de Estados Unidos como de China, para emular algo parecido a lo que logró el presidente López Mateos en 1962, con su histórico "Decreto Automotriz" en el que permitió la llegada a México de dos nuevos grandes jugadores de la industria automotriz de aquellos tiempos: Alemania y Japón, que llegaron a competir y dinamizar el mercado de los autos mexicanos, entonces dominado totalmente por las fábricas estadounidenses. Hoy esos nuevos jugadores son China y Corea del Sur, que dominan la industria de la electromovilidad. ¿O será que México también va a seguir a Donald Trump en su idea de volver a fabricar sólo autos de combustión fósil, en detrimento no sólo del dañado medioambiente, sino también de los acuerdos climáticos firmados por nuestro país?… Giran los dados. Cayó Serpiente Doble. Semana negra.