"¿Y dónde está Hernán Bermúdez?", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Pasado el escándalo mediático y político por la operación del grupo criminal La Barredora desde el Gobierno de Tabasco, durante el pasado sexenio, poco se sabe de la búsqueda del exsecretario de Seguridad de ese estado y líder de dicho grupo, Hernán Bermúdez Requena. Su localización, a través de una ficha roja de la Interpol y de una orden de aprehensión librada por la Fiscalía de Justicia tabasqueña, no ha arrojado hasta ahora ningún resultado y las autoridades, tanto estatales como federales, no han reportado ningún avance de quien se supone está siendo buscado para desentrañar la forma en que el narcotráfico operó desde las mismísimas entrañas de la administración estatal en Tabasco.

La última versión sobre las acusaciones y búsqueda de Bermúdez Requena, la dio hace un mes, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch: "Desde 2024 a raíz de varias notas periodísticas e información local en Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre de 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inicia una investigación, que hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre de 2024 y en febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May. A partir de febrero de 2025 cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro y también a través de los mecanismos de colaboración, en el Centro Nacional de Inteligencia, con la FGR, se obtuvo también la Ficha Roja de Interpol".

En esa ocasión, el titular de la Seguridad federal reconoció que sólo existe una orden de aprehensión a nivel estatal en Tabasco y no hay una orden a nivel federal, a pesar de que el gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República colaboran de cerca en este caso: "Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el Gobierno del Estado para su búsqueda. El Gobierno estatal es quien lo está buscando y el Gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Como parte de los avances en la ubicación de este sujeto, se realizaron también varias detenciones. Se detuvo en Villahermosa a Francisco Javier "N" alias el “Guasón”, de los principales operadores de La Barredora, a Edson Aldahir "N" alías "Zavala", a Jorge Luis "N", así como a seis integrantes más de este grupo delictivo, lo que ha debilitado al grupo de La Barredora, como se refleja en la baja de los homicidios en Tabasco", afirmó García Harfuch.

Un mes después no ha habido información de algún avance en la búsqueda o localización del llamado "Comandante H", que según versiones periodísticas habría huido a Brasil. Una versión que nos llega desde Tabasco afirma que existe una llamada telefónica que realizó Hernán Bermúdez en fecha reciente a una antigua colaboradora suya con quien habló por cerca de 20 minutos para enterarse de lo que pasaba en su caso. La fuente que tuvo acceso a dicha grabación asegura que al presunto líder de La Barredora se le escucha hablar de lo más tranquilo, preguntando qué se sabe de las acusaciones en su contra y sobre asuntos locales sin expresar mucha preocupación por su búsqueda; es decir, que, si se está comunicando por teléfono con gente de Tabasco, tal vez no sea tan difícil rastrear sus llamadas, si es que de verdad lo están buscando.

Hasta ahora, en toda esta trama en la que se ha involucrado a los dos exgobernadores de Tabasco que contrataron y mantuvieron en el cargo a Hernán Bermúdez, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino, no se ha investigado, o al menos no han informado de ello ni las autoridades federales ni las estatales, al general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y quien jugó un papel clave para la contratación y mantenimiento de Requena como secretario de Seguridad en ese estado.

Según comentan allegados al caso, fue el general Audomaro quien recomendó a Bermúdez Requena para que fuera contratado como secretario de Seguridad por Adán Augusto y luego, el militar cercano al expresidente López Obrador, también habría influido para que el gobernador sustituto, Merino, lo mantuviera en el cargo hasta el final del sexenio. En el caso de los dos exgobernadores, ambos han negado haber tenido conocimiento de los nexos de su Secretario de Seguridad con el grupo criminal La Barredora y en el caso del senador Adán Augusto se ha dicho "dispuesto para declarar ante las autoridades cuando me requieran", pero hasta ahora ni la Fiscalía de Tabasco ni las autoridades federales que colaboran en el caso han llamado a declarar a ninguno de los dos exmandatarios tabasqueños.

De hecho, según las mismas fuentes, Hernán Bermúdez, si bien era la cabeza del grupo de La Barredora, él no era a quien apodaban el "Comandante H", sino a otro integrante, que era el segundo al mando de la organización criminal enquistada en la Secretaría de Seguridad estatal y a quien apodaban el "Prada Jalisco". Este sujeto era el líder operativo del grupo criminal y su nombre sería Daniel Hernández Montejo, alías el "H" o "Prada". Ese nombre aparece mencionado en un video del Cártel Jalisco Nueva Generación, difundido en febrero de 2024 y en el que hombres armados y encapuchados, con trajes militares con las siglas de CJNG, se deslindan de La Barredora y le dirigen un mensaje al que se refieren como el "H", afirmando que todos los integrantes de ese grupo son en realidad antiguos miembros de Los Zetas.

"Tabasco, este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alías el H o Prada, líder principal de La Barredora. Te crees muy inteligente porque según tú tienes compradas a todas las autoridades y a todos tus integrantes, los cuales muchos de ellos son ex Zetas", luego mencionan algunos nombres de los cabecillas de La Barredora, varios de ellos ya detenidos por las autoridades, como el "Mudo", Kevin Iniesta el "Poli", Francisco Javier el "Guasón", Chelo Gordo y Chucky y afirman los sicarios armados que "todos ellos son extrabajadores de Toño Guízar. Ya dejen de hacerle creer a la gente, que son gente del señor Jardinero, que les quede claro que el CJNG no apoya a secuestradores, rateros, violadores, extorsionadores y Zetas".

Como sea, no hay duda de que, aunque él no sea el famoso "Comandante H", Bermúdez Requena sí era la cabeza principal de La Barredora y apoyaba a ese grupo desde la Secretaría de Seguridad de Tabasco. La pregunta es si la búsqueda que está realizando la Interpol y las autoridades de la FGR y de Seguridad federal, en apoyo a la Fiscalía de Tabasco, realmente está intentando localizar al que parece ser el "eslabón perdido" en todo este caso que ha sacudido a las cúpulas de la 4T. Si como dicen Bermúdez ha estado hablando con sus excolaboradores, ¿no deberían ya tener localizadas sus llamadas y definir su paradero? A menos que quieran esperar a que el tiempo diluya el escándalo que impactó a una de sus figuras principales en el Congreso… Escalera Doble mandaron los dados para el fin de semana. Tranquilidad y descanso para los amables lectores.