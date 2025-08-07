"La red de Hernán Bermúdez en Tabasco sigue intacta", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Mientras las autoridades se enfocan en detener a los números 2 y 3 del grupo criminal La Barredora que operó en Tabasco durante el pasado sexenio, no sólo sigue pendiente que capturen a Hernán Bermúdez Requena y que investiguen a los que lo protegieron políticamente, a saber los dos gobernadores que lo contrataron y mantuvieron en el cargo, Adán Augusto López y Carlos Merino Campos; también las autoridades deberían de investigar o al menos interrogar a todo el círculo de amigos, colaboradores y apoyadores del llamado "Comandante H", quien durante los seis años que fungió como secretario de Seguridad estatal y al mismo tiempo líder criminal, tejió toda una red de amistades, relaciones y empleados que colaboraron directamente con él.

Por ejemplo, el actual secretario de Gobierno de Tabasco en el gobierno de Javier May y hermano del expresidente López Obrador, José Ramiro López Obrador, fue subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos en el sexenio anterior y tuvo una estrecha relación de colaboración con la Secretaría de Seguridad de Bermúdez Requena y participaba en la Mesa estatal de Seguridad en la toma de decisiones en temas como el tráfico de personas o violaciones a derechos humanos. ¿Nunca se enteró José Ramiro de las actividades criminales que dirigía Bermúdez Requena, por ejemplo en la trata de personas? Porque nunca denunció nada ni documentó violaciones a derechos humanos por parte del líder de La Barredora.

También está el caso de Francisco Javier Zúñiga Hernández, quien hasta julio de 2019 se desempeñó como director del Sistema de Seguridad de Tabasco, de donde pasó a ser jefe de Departamento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, desde donde nunca detectó o señaló la presencia de La Barredora como el principal grupo responsable de las desapariciones en Tabasco que se dispararon en los sexenios de Adán Augusto López y Carlos Merino, en los cuales Zúñiga Hernández colaboró. Actualmente es el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el gobierno de May Rodríguez.

Otro cercano a Hernán Bermúdez y su familia es Daniel Casasús Ruz, quien en el sexenio de Adán Augusto y Carlos Merino fue director del Instituto de Vivienda de Tabasco y secretario de los Programas del Bienestar en Tabasco, por lo que participaba en la Mesa de Seguridad coordinada por Bermúdez Requena. Nunca denunció nada ni se dio por enterado de las actividades criminales del secretario de seguridad, con quien tiene relación hasta familiar. Hoy es el secretario de Ordenamiento Territorial y obras públicas en el gobierno de Javier May y jefe directo de Pablo Jiménez Pons y Arturo Priego, excoordinadores del Bienestar en el estado, que también participaban en las Mesas de Seguridad con el líder de La Barredora.

En el caso de Pablo Jiménez Pons, actual director de Planeación en la Secretaría de Planeación y Obras, es yerno de Hernán Bermúdez, y mantuvo una relación familiar directa con el presunto líder criminal y secretario de Seguridad, lo que no impidió que lo contrataran en el actual sexenio de May Rodríguez.

Un caso más de quien tuvo una relación muy cercana con Hernán, es el del diputado Jorge Orlando Bracamonte Hernández, quien ahora es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco y, en el pasado sexenio, también como diputado local, defendió a capa y espada las políticas de seguridad de Requena y en general de los gobernadores Adán Augusto y Carlos Merino. ¿Nunca supo el diputado que estaba defendiendo al líder de La Barredora, que además era su amigo y aparece retratado con él en varias ocasiones?

También había mujeres entre las colaboradoras de confianza de Bermúdez Requena. Es el caso de Adriana Patricia Méndez Denis, quien trabajó como Coordinadora Jurídica de la Secretaría de Seguridad estatal y tenía una estrecha relación con Hernán y era parte de su círculo cercano. Hoy es la subconsejera de Asuntos Jurídicos en el gobierno de Javier May y es hermana de Lorena Méndez Denis, coordinadora de los Programas del Bienestar en el actual gobierno morenista.

Otra colaboradora cercana de Requena fue Lulú Ruiz Pavón, quien fue la vocera y coordinadora del secretario de Seguridad y presunto líder criminal. Su esposo, Fernando Vázquez, es el actual coordinador de Gubernatura con Javier May y ella pasó a trabajar en el Museo Papagayo como directora de Publicidad y Relaciones Públicas. Sheila Guadalupe Cadena Nieto fue una cercana colaboradora de Adán Augusto a quien apoyó en su campaña a la gubernatura. Fue primero directora del Instituto de la Juventud de Tabasco y luego secretaria de Desarrollo del Medio Ambiente, donde convivió también con Bermúdez Requena; hoy es también titular del Medio Ambiente con Javier May.

Rafael Elías Sánchez Cabrales, quien hoy es el secretario de Movilidad en el gobierno de May Rodríguez, fue diputado local en el pasado sexenio y era un férreo defensor de las políticas de Adán Augusto y Carlos Merino, incluidas las de seguridad. Tiene una cercana relación con Hernán, a quien apoyó siempre desde el Congreso local y participaba en reuniones y eventos a su lado. ¿Sabía o no el diputado que en realidad estaba defendiendo el terror y la violencia de La Barredora en su estado?

Entre los actores políticos, que sin ser sus colaboradores o tener un cargo en el gobierno estatal, también tuvieron relación directa con Hernán Bermúdez Requena, está el exdirector de Pemex y actual director del Infonavit, Octavio Ramírez Oropeza, quien tuvo relación con el secretario de Seguridad hoy prófugo de la justicia, a quien en varias ocasiones acudió a donarle patrullas y equipos con el presupuesto de Pemex. Jorge Suárez Moreno, exalcalde de Tenosique y actual diputado federal, también sostenía reuniones frecuentes con Hernán y recibía apoyo del hoy acusado, al igual que Katia Ornelas, exdiputada priista del Congreso local que aparecía en varios eventos al lado del extitular de Seguridad y hoy es la secretaria de Turismo del gobierno de May.

Y así hay una larga lista de políticos, funcionarios y personajes que en su momento colaboraron o se acercaron al secretario de Seguridad que lideraba al crimen en Tabasco, a quien siempre trataron con deferencia y hasta defendían su desempeño. Hoy muchos de ellos siguen colaborando en el gobierno de Javier May y no sólo desconocen o se dicen sorprendidos al enterarse que Bermúdez Requena era el líder de La Barredora. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado por las autoridades para declarar o para ser investigados, pues muchos tuvieron relaciones cercanas con el hoy prófugo del que ahora reniegan, pero con el que todos en su momento aparecían fotografiados y sonrientes.

Es decir, que más allá de las investigaciones y las órdenes de aprehensión libradas y que se han ido ejecutando, en el caso de La Barredora y su tristemente célebre "Comandante H", la red política y de complicidades que el presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación tejió en Tabasco, durante los últimos seis años, sigue intacta y en la impunidad. Los que antes aplaudieron, vitorearon y hasta alabaron a Bermúdez Requena hoy siguen tan campantes y cobrando del erario en el actual gobierno de Javier May que ordenó investigar a la cabeza criminal, pero contrató y mantiene en la nómina estatal la mayoría de sus amigos, familiares y colaboradores… Giran los dados. Capicúa y repetimos el tiro.