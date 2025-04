"Garduño se va impune y cuando él quiso", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Justo dos días después de que un Tribunal colegiado con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, le suspendió el proceso penal y le garantizó su libertad por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que le imputaron por la muerte de 40 migrantes que murieron calcinados en la estación migratoria en esa misma ciudad fronteriza en 2023, el todavía director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue mencionado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar su próxima salida del cargo a partir del 1 de mayo.

Fue como si, una vez que el señor Garduño ya no necesitara la protección de un cargo público de alto nivel, porque ya los magistrados de ese Tribunal se encargaron de blindarlo y suspenderle el proceso, el amigo personal del expresidente López Obrador ahora sí decidió dejar la dirección del Instituto Nacional de Migración el cual ocupó de manera extraña e irregular durante los seis meses del actual gobierno, cuando ya la presidenta Sheinbaum había nombrado a Sergio Salomón Céspedes para ocupar ese cargo, pero Garduño se negaba a renunciar a esa posición.

Hoy Garduño se va porque ya no teme que se le aplique la ley por la negligencia criminal cometida por el instituto a su cargo en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, cuando a 40 migrantes indocumentados que se encontraban detenidos se les cerraron las celdas y todas las puertas para que no pudieran escapar de un incendio ocurrido ese día en esas instalaciones federales, lo que provocó que todos los extranjeros murieran calcinados mientras clamaban por ayuda que nunca les dieron los guardias del INM.

Porque el fallo de los tres magistrados del Colegiado fue tan generoso con él, que no sólo le otorgaron la suspensión condicionada del proceso penal y le dieron una "salida alterna" para pagar por su delito, sino que además Francisco Garduño no tendrá que pagar ni un peso de reparación del daño, porque ese dinero ya lo pagó el Estado mexicano –es decir, el dinero los contribuyentes– que indemnizó a las 40 familias y con ello eximió de responsabilidad al director del INM, contrario a la exigencia de las víctimas representadas por los familiares de los migrantes calcinados que pedían que el funcionario pagara, pero los magistrados dijeron que no, porque "esa es responsabilidad del Estado".

Es decir que al señor Garduño le salió muy barato, prácticamente regalado, haber sido responsable, por su indebido ejercicio público, de la muerte por calcinamiento de 40 inmigrantes centroamericanos. Porque, además, durante el tiempo que estuvo abierto el proceso penal y él era citado a declarar o comparecer para firmar cada 15 días en el Juzgado de Ciudad Juárez que llevaba el caso, sus boletos de avión y sus gastos, tanto de él como de sus colaboradores, los cargaba como viáticos al INM y se pagaban con dinero público.

Según publicó El Universal el pasado 10 de mayo de 2024, el director del INM gastó junto con sus colaboradores, 39 millones 306 mil 792 pesos, por concepto de pasajes aéreos a Ciudad Juárez entre 2023 y 2024, de acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Gobernación vía una solicitud de transparencia, en la que también se informó que sólo él personalmente gastó 666 mil 347 pesos por pago de boletos personales de avión. Es decir que hasta los gastos por atender el juicio penal en el que fue imputado se lo pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos.

Tan impune y protegido se sintió siempre Garduño, que lejos de renunciar a su cargo cuando ocurrió la tragedia migrante en Juárez, se quedó en el cargo por instrucciones de su entonces jefe, el presidente López Obrador que, como a Ignacio Ovalle y a muchos otros funcionarios acusados por delitos y desvíos en su gobierno los protegió y mantuvo en cargos públicos. Pero cuando terminó el gobierno todo mundo pensó que se le acabaría la protección al ser relevado del cargo, sin embargo, a partir del 1 de octubre ocurrió algo totalmente sui generis e irregular al existir dos directores en funciones del INM.

Según cuentan integrantes del actual gobierno, la presidenta Sheinbaum no tenía intenciones de mantener en el cargo a Francisco Garduño y por eso nombró como nuevo titular de Migración al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Pero resultó que pasado el 1 de octubre el señor Garduño se seguía presentando a trabajar y ocupaba la oficina del director que nunca se la entregó al nuevo titular nombrado por la doctora. Cuando Salomón fue a comentar lo que pasaba a la Segob, mandaron a un emisario a hablar con Garduño.

"La Presidenta le pide por favor que desaloje la oficina y deje el cargo al nuevo director que ella nombró para el instituto", le dijeron comedidamente al exdirector. Pero lejos de acatar la orden que le mandaban de Palacio Nacional, Garduño se engalló y le respondió a la mensajera: "No, yo no me muevo de aquí porque eso fue lo que me pidió el presidente López Obrador, que yo permaneciera aquí y no voy a moverme si él no me lo ordena".

La respuesta soberbia y segura de Garduño debió surtir algún efecto porque se le dejó seguir ocupando un cargo para el que la Presidenta ya había nombrado a otro titular y durante meses, sin que se diera ninguna explicación oficial, el INM pareció tener dos cabezas, porque a cada reunión de trabajo ya fuera en Gobernación o con la Presidenta para el tema migratorio, siempre asistía Garduño y como segundo Sergio Salomón.

Hasta que ayer por la mañana, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum anunció que ahora sí el señor Francisco Garduño dejaba la dirección del INM, pero ni siquiera de manera inmediata, sino a partir del próximo 1 de mayo, lo que parece que todavía le dieron vacaciones pagadas de 15 días. Y ahora sí, informó la doctora, podrá tomar posesión su designado para ocupar el citado instituto migratorio. Todo eso hasta que Garduño estuvo blindado y casi exonerado por los magistrados de Circuito. Lo interesante sería saber si esta vez la decisión de que por fin desocupara el despacho de Migración fue de la Presidenta o si a Garduño le dieron otra orden desde Palenque… Ruedan los dados. Serpiente Doble. Descendemos.