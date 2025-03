"Andrea Chávez o el cinismo empoderado", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Saltó de ser una joven y carismática militante de Morena a convertirse en una analista de portales informativos de la 4T. En 2018 se afilió a Morena, casi recién graduada de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y empezó a colaborar como investigadora de temas de violencia de género en el Senado de la República y su habilidad para relacionarse con personajes de la 4T, como el español Abraham Mendieta, la llevó a ser nombrada Coordinadora de Asesores en el Senado, lo que hizo que empezara a ser invitada a los medios de comunicación a mesas de debate.

En poco tiempo su origen juarense, su discurso feminista y su habilidad para la polémica y el debate la fue dando a conocer en las redes sociales y en los medios, mientras crecía su círculo de amistades y relaciones en la 4T y empezaba a rozarse con personajes de alto perfil en el Congreso y en el gobierno de López Obrador. Eso le valió en 2021 ser postulada como candidata a diputada por Morena por la vía plurinominal lo que la dio a conocer tanto a nivel nacional como en la política de Chihuahua, su estado natal.

Sus discursos en la tribuna de San Lázaro, con su estilo franco y directo y con una buena dosis de adoctrinamiento ideológico que aprendió de las escuelas de cuadros de su pareja Mendieta, comenzaron a llamar la atención no sólo de los medios sino de las cúpulas de la 4T. Los medios empezaron a investigarla y se publicaron perfiles y reportajes sobre sus orígenes y su formación, cuestionando datos y actividades que aparecían en su Currículum Vitae, como el que no hay constancia oficial ni fotografías que confirmen su participación en el Youth, Peace and Security, un foro juvenil de la ONU realizado en Aman, Jordania, en 2105, en el que ella dijo haber participado, según documentó la reportera Orquídea Fong en la Revista Etcétera. La misma periodista encontró que tampoco existe en la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la misma ONU un "apartado sobre feminicidio" en el que Chávez afirma haber participado.

Pero mientras los medios la cuestionaban y hurgaban en su currículum, el título de "prodigio juvenil" se lo otorgaba en la 4T nada menos que el caudillo fundador del movimiento, el entonces presidente López Obrador, que el 13 de abril de 2022, en una conferencia mañanera le dio el empujón político para que su incipiente carrera política despegara: "Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto, ya es para decir: me puedo retirar tranquilo y me puedo jubilar e ir ya tranquilo, porque así como ella hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar", dijo el Tlatoani y la poco conocida diputada se volvió la estrella juvenil de la 4T.

Pero su entrada a las ligas mayores de la política y la leyenda que hoy la acompaña y la tiene ya posicionada como precandidata a la gubernatura de Chihuahua le llegó de la mano de otro influyente político obradorista. A Adán Augusto López lo conoció como secretario de Gobernación, siendo ella diputada y nació entre ellos una relación política y personal que la catapultaría a convertirse en vocera de su campaña presidencial en 2024 y asesora principal en el proselitismo del político tabasqueño que terminó en cuarto lugar en la contienda interna de Morena.

Su cercanía política con Adán Augusto le atrajo mayores reflectores de los medios de comunicación y su protagonismo la terminó metiendo en escándalos como el de haber utilizado un avión, presuntamente militar, para trasladar a su familia a un informe de labores que presentó como diputada federal en Ciudad Juárez, en julio de 2023. Las críticas en el Congreso por parte de la oposición y el escándalo mediático y de redes sociales al difundirse imágenes de sus familiares a bordo de un avión, la obligaron a responder calificando el hecho como "una campaña sucia en mi contra".

En un video que difundió en sus redes sociales, negó que se tratara de un avión militar solicitado por el equipo de campaña de Adán Augusto y sostuvo que se trató de un "taxi aéreo" que tuvo que rentar -nunca explicó con qué recursos ni cuánto le costó- porque su abuelita no podía viajar en avión comercial por motivos de salud: "Para ellos, al igual que para mí, era muy importante que me acompañaran en uno de los momentos más importantes de mi vida, pero también de mi vida profesional y política, como lo fue mi primer informe de labores legislativas. Porque ella (su abuelita) no cuenta con condiciones, ni de movilidad ni de salud para poder tomar un vuelo como todas y todos nosotros hacemos", dijo la entonces diputada federal

No obstante sus pésimos resultados como asesora de campaña, Andrea terminó siendo candidata al Senado por su natal Chihuahua y se convirtió en 2024 en Senadora de la República. Su cercanía política con Adán Augusto le atrajo mayores reflectores de los medios que la empezaron a involucrarla en polémicas que ella respondía siempre con discursos de victimización y aduciendo violencia política de género, como en la difusión de una fotografía suya alterada por parte del caricaturista Antonio Garci, a quien demandó penalmente por "violentar mi intimidad".

Pero los escándalos y polémicas lejos de debilitarla la han fortalecido al interior de la 4T y su cercana relación con el coordinador de los senadores de Morena le ha valido un poder y una presencia muy fuerte en el Senado de la República, donde senadores de Morena y de otros partidos se refieren sarcásticamente a ella como "la reina del Senado" por la influencia y los modos prepotentes y altaneros con los que se conduce en el recinto legislativo.

La Senadora por Chihuahua hoy tiene una legítima aspiración política para ser la candidata de Morena a gobernadora de Chihuahua, cuya elección estatal se realiza en 2027. Y en ese proyecto tiene también el respaldo de su coordinador Adán Augusto López, quien ha hecho evidente su apoyo a la Senadora. Un hecho que confirmó ese apoyo fue la escaramuza y el jaloneo que protagonizó el coordinador morenista el pasado 5 de diciembre, cuando en medio de la aprobación de la reforma judicial increpó y retó a golpes al senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, por haber acusado a Morena de comprar el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, a cambio de retirarle denuncias penales.

En los videos de aquella caótica sesión en el Senado, se observa cómo Adán Augusto se abalanzó en contra del senador Vázquez Robles, quien casualmente podría ser el contendiente de Andrea Chávez por la gubernatura y a quien el morenista increpó y retó a liarse a golpes afuera del recinto legislativo. En esa misma sesión el Senador chihuahuense anunció que presentaría una denuncia penal en contra del coordinador morenista y del senador Yunes Márquez por amenazas y responsabilizó a los dos morenistas por su seguridad y la de su familia.

Hoy que Andrea Chávez vuelve a estar en el ojo del huracán por las denuncias del uso de sus "camiones de la salud", que utiliza para llevar servicios básicos de salud a comunidades pobres de Chihuahua, en una abierta campaña anticipada por la gubernatura, su respuesta a los reportajes de Latinus en los que se afirma que dichos camiones, con un costo de 30 millones de pesos, son financiados por un empresario contratista y amigo del Gobierno de Tabasco, cuando Adán Augusto gobernó ese estado, la Senadora ha vuelto a victimizarse y, en vez de explicar de dónde saca recursos para un proselitismo tan costoso, acusa a la oposición y al periodista Loret de Mola de emprender "una campaña sucia" en su contra y de haber recibido pagos de publicidad de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos.

Es decir, que López Obrador tuvo mucha razón cuando se refirió públicamente a la entonces joven diputada, su "tocaya", Andrea Chávez, como el "relevo generacional" en la 4T y en Morena. Porque claramente la hoy empoderada Senadora y aspirante a gobernadora de Chihuahua, aprendió muy bien a simular, a victimizarse y a evitar siempre dar explicaciones sobre sus actos cuestionables e ilegales, aduciendo siempre que ella es la víctima y que la atacan por ser mujer y feminista. No cabe duda de que, a sus recién cumplidos 28 años, Andrea es una fiel y auténtica representante de la manipulación, la deshonestidad, la falta de ética y la demagogia que caracterizan a la actual clase gobernante y a su movimiento político... Los dados abren con Escalera Doble. Promete la semana.