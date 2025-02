"El ambicioso Andy y su ruta al 2030", escribe Salvador Garcia Soto en #SerpientesyEscaleras

Amén de los nombramientos que le impuso en el gabinete y en la estructura del gobierno, la cuña más fuerte y evidente que el expresidente le puso a la doctora Claudia Sheinbaum, para limitar y controlar su poder en la Presidencia, es la de su propio hijo, Andrés Manuel López Beltrán. Colocado disimuladamente en la Secretaría de Organización de Morena y con una presidenta que le obedece, el junior más empoderado de México se ha convertido en el poder real que maneja y controla el movimiento político fundado por su padre con miras a construir su propio proyecto político en 2030.

Para ello y con el pretexto de la campaña de afiliación de Morena, con la que se proponen credencializar a 10 millones de personas, Andy recorre el país y va de estado en estado visitando lo mismo gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, a los que les entrega sus credenciales y les exige cuotas obligatorias para que acerquen gente a afiliarse formalmente al partido en sus estados y municipios.

Pero junto a la campaña de afiliación, el joven heredero del lopezobradorismo también aprovecha para hacer política y en cada entidad está formando cuadros propios y grupos de operadores que le responden directamente a él, con lo que se está apropiando de la estructura partidista y desplaza a gobernadores, alcaldes y legisladores que tenían sus propios grupos, lo que en los hechos lo está convirtiendo en el mandamás y el único que será capaz de mover y dirigir la poderosa maquinaria morenista hacia donde él quiera y decida en los procesos electorales.

Es decir, que aunque no tenga ni el carisma ni la retórica ni tampoco la cercanía con la gente con la que contaba su padre, lo que sí tiene Andy y lo aprovecha al máximo, es el inmenso poder que le dejó su padre para que fuera el amo y señor de su movimiento político de tal manera que no hay militante en Morena, desde la Presidenta, hasta los secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes que no le rindan pleitesía ni acaten sus peticiones porque saben que es él quien habla en nombre del caudillo.

Y eso lo aprovecha muy bien López Beltrán que ya tiene una estrategia para impulsar desde ahora en los estados, municipios y distritos a los que serán sus candidatos a los cargos de elección en los estratégicos comicios intermedios de 2027, en los que sólo él palomeará y decidirá las listas de nominados a las 16 gubernaturas que se renuevan en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, además de las listas de candidatos a diputados federales y alcaldías.

Ya hay gobernadores de Morena que, aunque no lo dicen públicamente y reciben con bombo y platillo al secretario de Organización de Morena y hasta se toman la foto con él, en el fondo están inconformes con la idea de que les quiten el control de su propia sucesión y la posibilidad de ser ellos los que definan quiénes serán los abanderados morenistas en sus estados. Eso sin contar que tampoco tendrán mucho qué decidir en cuanto a las candidaturas a la Cámara de Diputados y tampoco a las alcaldías más importantes de sus estados.

Todo ese poder absoluto para quitar, poner o vetar candidatos de Morena, que antes tuvo su padre, lo heredó también López Beltrán en aquel famoso y misterioso "Testamento Político", que nunca nadie conoció pero que hoy está más que claro quién fue el heredero universal. Y aunque intenta actuar con bajo perfil y se muestra uraño con los medios y la prensa, Andy hoy tiene una capacidad de decisión, en el movimiento político que sostiene al régimen, que no tienen ni la Presidenta ni los gobernadores ni los líderes del Congreso.

Su ambición es mantener el poder y dar continuidad al proyecto político de su padre, pero con su propia visión y sus reglas, porque sabe que hoy no tiene ningún contrapeso ni ningún liderazgo que se le oponga o intente disputarle lo que recibió como herencia de sangre por su apellido. Será él quien conforme los nuevos grupos políticos que, a nivel nacional y local, serán la fuerza de Morena y será también él quien decida quién sí y quién no tendrá presencia en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y en más de la mitad de las gubernaturas del país que se renuevan dentro de dos años.

La única duda que hoy queda con el empoderado Andy López Beltrán, aunque para algunos esa duda ya tampoco existe, es a dónde irá él en 2030, una vez que consolide los nuevos liderazgos y bases políticas que ya no dependerán de caudillos, tribus o líderes antiguos, sino sólo de él y su poder heredado. Él mandó un mensaje público, de los muy pocos que ha dado, diciendo que ni él ni sus hermanos eran tabasqueños, a pesar de haber nacido en el violento edén tropical y que más bien eran "chilangos de corazón", lo que hizo pensar a muchos que se estaba destapando o anunciando su intención de ser candidato a jefe de Gobierno de la CDMX.

Pero los que conocen las entrañas de su estrategia política, con la que hoy recorre el país consolidando su fuerza y liderazgo, dicen que no tienen ninguna duda de que en 2030 la doctora no podrá decidir ni eso: el nombre del candidato de Morena que aspire a sucederla porque esa candidatura, cinco años antes, ya tiene dueño… Los dados mandaron Doble Escalera. Con agradecimiento para todos los amables lectores que nos expresaron sus condolencias y buenos deseos para Lupita Soto y su dolorosa partida. Gracias de corazón a todos los que le desearon paz y descanso. Y como lo adelantamos, su ciclo se cerró y su Escalera fue directo al cielo.