"Ya apareció el embajador", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

La semana pasada, el jueves 23 de enero para ser exactos, nos preguntamos en esta columna dónde estaba el Embajador de México en Estados Unidos, en momentos en que nuestro país enfrenta una coyuntura tan difícil, delicada y tensa en su relación con los Estados Unidos. Nos referimos a que mientras Esteban Moctezuma, actual embajador en Washington, parecía vivir horas extra ante su inminente relevo en el cargo, la presidenta Sheinbaum seguía sin decidir quién sería su remplazo y el embajador que representara a su gobierno frente a las agresivas políticas del nuevo presidente Donald Trump.

Nuestra pregunta se basaba en información confirmada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que a la doctora le habían recomendado, desde el inicio de su administración, la conveniencia de que nombrara a su primer embajador en Estados Unidos, justo antes de la llegada de Trump y que le diera las gracias a Moctezuma que fue el segundo y último embajador en la administración del expresidente.

Y es que la tardanza de Palacio Nacional para tomar una decisión sobre el relevo en la embajada más importante y estratégica -siempre, pero sobre todo en estos momentos- para la política exterior de nuestro país, había desatado una serie de rumores, especulaciones e información también comentada en los pasillos de la SRE, sobre los nombres de posibles candidatos que analizaba la Presidenta para mandarlos a ocupar el despacho principal de la sede diplomática ubicada en el 1911 de Pennsylvania Avenue, en Washington DC.

Pues ayer por la tarde, desde esa misma sede y con un video que difundió desde las cuentas personales de sus redes sociales, Moctezuma Barragán aseguró que por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum él continuará al frente de la sede mexicana en Estados Unidos y, tras elogiar la forma en que la doctora ha llevado su relación con el Presidente de Estados Unidos, el ratificado embajador hizo un recuento de sus acciones y actividades al frente de la representación diplomática desde que fue nombrado por el expresidente el 16 de diciembre de 2020, para sustituir a la embajadora Martha Bárcena, luego de la guerra política y personal entre ella y el entones canciller Marcelo Ebrard.

"La presidenta Claudia Sheinbaum, con paciencia e inteligencia, ha logrado iniciar con el pie derecho su relación con el presidente Donald Trump, en contraste con otros gobiernos", dijo Esteban Moctezuma y luego anunció que la doctora ya decidió que él continúe al frente de la Embajada en Washington: "Ella, como ustedes saben, determinó por el momento, mi permanencia en la Embajada para decidir precisamente en función de los nuevos tiempos y sus exigencias".

Luego Moctezuma dijo una frase que revela cómo están percibiendo, desde dentro del gobierno, el cambio que ha comenzado en las relaciones entre México y Estados Unidos e incluso sobre el papel que jugará el presidente Donald Trump ante el mundo, en lo que el embajador mexicano llamó "un cambio de paradigma". "Nos va a ir bien –pronosticó– porque México en equipo, Presidenta, Canciller, Gabinete, Embajada y consulados nos preparamos para transitar el cambio de paradigma sobre el papel de Estados Unidos en el mundo que impulsa el presidente Donald Trump", afirmó Moctezuma.

En su video de más de siete minutos, el Embajador en Washington le da un raspón muy claro a su antecesora, Martha Bárcena, cuyo trabajo y resultados parece cuestionar, al afirmar que recibió la embajada, hace cinco años, en condiciones difíciles. "Cumplí frente al gobierno de Biden, no obstante, las complejas condiciones en que encontré la relación bilateral. Logramos cuatro encuentros entre los presidentes, estuvimos durante años protegiendo a nuestra población migrante, impulsamos nuestra economía", dijo Esteban Moctezuma que mencionó la obtención de estímulos fiscales para autos eléctricos fabricados en México, el impulso a la producción de semiconductores y la organización de "meses de los estados" para promocionar inversiones en las entidades mexicanas.

Al final de su mensaje en video, Moctezuma parece también responder, sin mencionarlo directamente a cuestionamientos que han surgido sobre dónde se ubica su lealtad en el enfrentamiento ya abierto entre la 4T y el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto fue el principal financiador y organizador de la "Cena Latina" que le hicieron a Trump el sábado anterior a su toma de posesión. Y aunque no dice nombres ni menciona el tema, esta frase parece confirmar que Esteban Moctezuma ya se decantó por su lealtad a la 4T.

"Mi decisión ante la Presidenta fue y seguirá siendo de apoyarle en lo que me solicite. Soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente y nuestros intereses nacionales. Me han pedido apoyarla y así será. Un día, un mes, un año más, ella lo decidirá en función de lo que México necesite, porque no es tiempo de vanidades ni de actitudes egoístas. Unidad México, unidad es lo que necesitamos y lo que en alguna época nos ha hecho falta en nuestra historia".

¿Será que ese mensaje también es para su exjefe Salinas Pliego que lo nombró presidente de la Fundación Azteca y lo protegió durante 17 años, desde 2001 que dejó la Secretaría General del PRI y hasta 2018 que lo rescató López Obrador al nombrarlo Secretario de Educación?… Los dados rectifican el tiro: Escalera Doble a la mitad de una semana intensa y complicada.