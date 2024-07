"Yasmín confirma petición; Norma se queda", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

La amenaza de fractura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo en medio del asalto al Poder Judicial que preparan la mayoría de Morena y el presidente López Obrador -con el aval de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum-, quedó expuesta ayer al confirmarse, en voz de la propia ministra Yasmín Esquivel Mossa, que sí le pidió a la ministra presidenta considerar su renuncia al cargo, para dar paso a un restablecimiento del diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuya interrupción y cancelación fue responsabilidad de Norma Piña, según lo que planteó Esquivel Mossa en la sesión privada del pleno de la Corte el pasado lunes y cuya petición fue apoyada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Y luego de que la ministra Esquivel ratificara lo que ayer publicamos en esta columna y nos dijera en el noticiero "A la Una" con su servidor en Heraldo Radio, que sí puso sobre la mesa la remoción de Norma Piña, desde la Presidencia de la Suprema Corte se emitió un comunicado en el que la ministra presidenta afirma que permanecerá en su cargo y que no tiene intenciones de renunciar ni de aceptar la petición que le hiciera el lunes, en el pleno privado de la Corte, al que asistieron nueve de los 11 ministros, su compañera ministra Yasmín Esquivel.

"La ministra presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo y mantiene diálogo con los Poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a una reforma judicial", indicó la Corte en un comunicado de dos párrafos. En el mismo boletín de prensa se informó que "la presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escuchar a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial".

Es decir que, sin mencionar lo que pasó en esa sesión privada de los ministros de la Corte, la ministra presidenta dejó en claro que seguirá con su agenda y sus actividades porque no piensa renunciar ni hacerse a un lado ante la petición de sólo dos de los 11 ministros que integran el máximo pleno del Poder Judicial de la Federación. No se sabe con precisión si los nueve ministros restantes respaldan la permanencia de la ministra Piña, porque varios de ellos no se han expresado al respecto, aunque sí hay ministros anti 4T que la respaldan, pero también hay ministras, como Margarita Ríos Farjat, que son más bien "institucionales" y tratan de mediar para evitar una fractura entre la Suprema Corte que no abonaría a la situación vulnerable y acechante que vive el Poder Judicial federal.

Por su parte, la ministra Esquivel reivindica su postura e insiste en que un cambio en la Presidencia de la Corte sí ayudaría a distender las cosas y a reanudar el diálogo con la Presidencia y la mayoría del Congreso de la Unión, al tiempo que se declara a favor de la elección de jueces y magistrados por el voto popular, pero presentó una propuesta para que se vayan los 11 ministros, incluida ella, pero en el caso de magistrados y jueces se realice un cambio gradual, en el que se vayan cubriendo sólo las vacantes que se generen en los Tribunales y Juzgados, de tal modo que no se interrumpa el aprendizaje y consolidación del nuevo Sistema Penal de Justicia Oral, que le ha costado mucho dinero, recursos y tiempo a los mexicanos y al Poder Judicial de la Federación.

Y en medio de las divisiones internas que se ahondan en la Suprema Corte, surgen señales de que sí hay una "mano negra" que desde la 4T está empujando la caída de Norma Piña, para terminar de allanarle el camino a la peligrosa y controvertida reforma judicial de López Obrador, porque justo el mismo lunes pasado cuando Yasmín Esquivel ponía sobre la mesa el tema de una renuncia de la ministra Piña, en la Universidad de Guadalajara, sede del Segundo Foro de los Diálogos para la Reforma al Poder Judicial, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también culpaba a Piña de la ruptura del diálogo y las relaciones políticas entre la Corte, los jueces y el presidente López Obrador.

"Tras el nombramiento de la nueva presidenta, comienza a cambiar la relación entre Poderes y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales, emitidos por los Tribunales, comienza a distanciarse y a separarse, de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos y determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo, comenzaron a deteriorar la relación", dijo ayer el senador morenista, quien puso como ejemplo el polémico amparo del juez federal Rodrigo de la Peza, que ordenó al Tribunal Electoral federal y a su presidenta nombrar a dos magistrados electorales. "Esa no es su facultad, invade las facultades del Poder Legislativo y la facultad del Tribunal Electoral", remató Monreal.

La ministra Esquivel asegura que no hay conexión entre su petición y el discurso de Monreal contra Norma Piña y que ella sostiene sus propias "posiciones independientes", pero ni duda cabe que la Suprema Corte y su presidenta están bajo el asedio de la 4T y que no sólo quieren desaparecerlos y cobrar venganza de los gestos de Piña, para unos de autonomía e independencia en su responsabilidad constitucional de equilibrar al Ejecutivo, para otros de "groserías y desaires", además de retar a la autoridad del Presidente, sino también humillar y arrodillar a los ministros que no se sometieron a las consignas políticas, ideológicas y demagógicas del nuevo régimen… Los dados repiten Serpiente Doble. Altibajos de la Semana.