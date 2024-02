"El grupo de los 10 le dice 'No' a Samuel", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Ocurrió hace apenas unas semanas y lo cuentan personajes cercanos a esa reunión. En San Pedro Garza García, en una amplia sala privada, tuvo lugar un encuentro entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y los millonarios empresarios del Grupo de los 10 de Monterrey.

El encuentro fue solicitado por el mandatario emecista, quien después de que destapara a su esposa como candidata a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, pidió ver a los empresarios más importantes de su estado "para un tema importante" y los magnates aceptaron la reunión sin saber cuál era ese asunto de tanta importancia para el Gobernador, al que ellos apoyaron en 2021 para ganar el gobierno estatal.

Y ahí estaban los tiburones de la industriosa entidad de Nuevo León, los que han puesto y quitado gobernadores en el estado, los que además de su fuerte influencia local y del peso que tienen sus empresas en la economía regional y del país, tienen también presencia nacional y su voz y su activismo político también cuentan y han sido escuchados históricamente por presidentes y candidatos a la Presidencia de la República.

Las siglas y nombres de Grupo Alfa, Cemex, Cydsa, Banorte, Gruma, Deacero, Femsa, Frisa, Vitro, Xignus, Villacero, Soriana, Proeza y todas las filiales de Ternium, estaban presentes en la reunión en la que el último en llegar fue el Gobernador de Nuevo León. Y de pronto se hizo el silencio, en espera de que Samuel García tomara la voz y les explicara a todos los magnates, CEOs y directivos de empresas que acudieron al encuentro, el motivo por el cual los había convocado.

Samuel García empezó hablando de logros y bondades en su gobierno; así como de inversiones millonarias (como la de Tesla que nomás no termina de llegar a Nuevo León) que él atrajo al estado, para terminar soltándoles a los capitanes regios una petición tan directa y clara (similar a la del asaltante de microbús chilango que grita y sorprende a todos los pasajeros: "¡Órale cabrones ya se la saben!, carteras, relojes, celulares") que sorprendió e incomodó a los poderosos empresarios de Monterrey: "Pues quiero pedirles que nos apoyen para la campaña de Mariana", soltó el gober "Fosfo-Fosfo".

Tras un breve silencio que pareció eterno, uno de los empresarios del grupo tomó la palabra y le dijo: "No, cómo por qué tendríamos que apoyarlos". Samuel intentó mejorar su estrategia para solicitarles financiamiento a sus poderosos paisanos dando argumentos y ofreciendo que su señora influencer iba a hacer un buen gobierno para los intereses de los empresarios regiomontanos, pero otro de los 10 tomó la palabra y reiteró lo que claramente era una decisión de grupo previamente tomada: "No vemos razones para apoyarlos con la situación actual del estado y el ambiente de enfrentamientos y guerras políticas".

Las fuentes ya no nos dicen cómo terminó ese encuentro, pero Samuel García salió del lugar de la reunión vapuleado y sin el apoyo de los grandes empresarios de su estado para la campaña de su esposa a la Alcaldía de Monterrey. ¿Será que además de la negativa de recursos económicos, la decisión del Grupo de los 10 también fue un veto implícito para la carismática y estratega esposa del Gobernador? Ya lo veremos con los resultados de las votaciones del próximo 2 de junio en Nuevo León.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de Mariana Rodríguez, no hay que olvidar que contrario al rechazo de los empresarios regios, el presidente López Obrador se pronunció a favor de la postulación de la esposa del Gobernador de Nuevo León como candidata de MC a la Alcaldía de Monterrey: "No hay nada que lo impida, ella es ciudadana. De conformidad con la Constitución tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar. No hay que yo sepa ningún obstáculo legal, hasta podría decir que es una mujer exitosa, lo ha demostrado", dijo López Obrador el pasado 11 de diciembre cuando le preguntaron en su mañanera sobre la "factibilidad moral" de que el Gobernador impulsara como candidata a su esposa. El Presidente ha calificado a Rodríguez Cantú como "buena ciudadana" y la reconoce por conquistar a sectores de la clase media y a jóvenes en la entidad norteña. "Tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes mujeres y hombres", ha elogiado Andrés Manuel. ¿Será que el inquilino de Palacio le ve algo a Mariana Rodríguez que no le pueden ver los empresarios regios o será que eso también fue parte de los pactos políticos que hizo con Samuel García para que se lanzara como fallido candidato a la Presidencia de la República?... Se lanzan los dados. Capicúa y se repite el tiro.